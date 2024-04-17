الدوري القطري.. السد يسحق الأهلي بـ 9 أهداف ويقترب من اللقب

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وتقدم الريان للمركز الثاني، بفارق الأهداف عن الغرافة الثالث، بفوزه 3-صفر على مضيفه قطر برصيد 41 نقطة.ويعتلي السد القمة وله 46 نقطة ويحتاج للفوز في المباراة المقبلة على الشمال لحسم لقب الدوري.وأحرز بغداد بونجاح ثلاثية من الأهداف في الشوط الثاني ليضيف لثنائية سجلها أكرم عفيف.وتناوب يوسف عبد الرزاق وجيليرمي وإلياس حسني على تسجيل بقية الأهداف بينما سجل محمد عبد الله بالخطأ في مرماه.وكان سيكو يانساني صاحب هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 45.وتجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز التاسع.*الريان يتقدمسجل الريان هدفين في الشوط الأول ليفوز بثلاثية دون رد على قطر.وأخطأ إبراهيم ماجد لاعب قطر وهز شباكه بعد ست دقائق من البداية قبل أن يضيف رودريجو مورينو الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.واختتم أشرف بن شرقي أهداف الفريق الزائر في الدقيةق 76.وتوقف رصيد قطر عند 19 نقطة في المركز العاشر.*الدحيل يفوز بخماسيةسجل الدحيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 5-2 على مضيفه معيذر المتعثر بينما قلب أم صلال تأخره لينتصر 2-1 على العربي في وقت سابق اليوم.ورفع الدحيل رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم للمركز الخامس ويتفوق بنقطتين على العربي الذي أصبح سادسا.وظل معيذر في المركز قبل الأخير وله 14 نقطة.ويتصدر السد الدوري وله 43 نقطة قبل مواجهة الأهلي في وقت لاحق اليوم.ومنح مايكل أولونجا التقدم للدحيل بعد ثماني دقائق من البداية بضربة رأس بعد تمريرة عرضية فشل الحارس في التعامل معها.وظن مهاجم كينيا أولونجا أنه سجل هدفا آخر لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.وتعادل هوجو جوميز لصاحب الأرض في الدقيقة 23 بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل أن يعيد المعز علي التقدم للفريق الزائر قرب الاستراحة بتسديدة غيرت اتجاهها.لكن أيمن حسوني تعادل لمعيذر في الدقيقة 42 بتسديدة مباشرة من مدى قريب استقرت أعلى المرمى إلا أن فيليب كوتينيو تقدم مجددا للدحيل بعد دقيقة من انطلاق الشوط الثاني بعد تمريرة منخفضة من أولونجا.وسجل أولونجا الهدف الرابع قبل عشر دقائق من النهاية بعد الانفراد بالمرمى واختتم راشد العبد الله الأهداف في الدقيقة 89 بعدما استقبل تمريرة طولية وراوغ المدافع جوميز ليسدد في الزاوية الضيقة.أم صلال يقلب الطاولةسجل أم صلال هدفين في الشوط الثاني ليقلب تأخره ويفوز على العربي المنتشي بتحقيق كأس السوبر القطرية الإماراتية على حساب الشارقة.وسجل أسامة طنان هدف فوز صاحب الأرض قبل ست دقائق من النهاية بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء استقرت أعلى الزاوية اليسرى للحارس جاسم الهيل.وكان محمد تابوني قد منح التقدم للعربي في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات بعد تمريرة طولية من ماركو فيراتي قبل أن يتعادل كينجي جوري لأم صلال في الدقيقة 63 بتسديدة منخفضة بعد تمريرة من زميله طنان.ورفع أم صلال، الذي حقق فوزه الأول في ست مباريات، رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.