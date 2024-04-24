الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محاولات لضم نجداوي.. واعتذار دسوقي وبزيع

بطولة السلة التنشيطية تنطلق بداية الشهر المقبل بمشاركة نخبة من المحليين والأجانب

صراع على الكرة بين اللاعبين الأميركي ماغي ويوسف العواملة في مواجهة سابقة ببطولة الدوري الممتاز - (تصوير: أمجد الطويل)
صراع على الكرة بين اللاعبين الأميركي ماغي ويوسف العواملة في مواجهة سابقة ببطولة الدوري الممتاز - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان – حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة يوم 2 أيار (مايو) المقبل، موعدا لانطلاق بطولة الرجال التنشيطية بكرة السلة، والتي تمتد حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة 8 فرق تحمل أسماء مناطق أثرية كنوع من الترويج التاريخي السياحي للأردن، ولإضفاء رونق خاص على البطولة التنشيطية.اضافة اعلان
وينتظر أن تجتمع اللجنة المؤقتة خلال اليومين المقبلين، بهدف المصادقة على قوائم الفرق المشاركة وأسمائها وإقرار تعليمات ونظام البطولة، فضلا عن حسم ملف تحديد الجوائز المالية للفرق، وإنهاء ملف البث التلفزيوني. 
وتشارك ثمانية فرق في البطولة التنشيطية؛ 5 فرق منها من العاصمة عمان بقيادة المدربين؛ عبدالله أبو قورة ويوسف أبو بكر وزيد ساحوري ومحمد حمدان وسامر نينو، الذي حل بديلا عن عماد السعيد بعد اعتذاره عن عدم إكمال المهمة، وفريقا من محافظة إربد بقيادة د. إبراهيم العصعوص، وفريقا من محافظة العقبة بقيادة المدرب فؤاد الغزاوي، إلى جانب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بقيادة المدرب هيثم طليب، والذي يتحضر للمشاركة ببطولة آسيا، التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وتشهد البطولة مشاركة نخبة من لاعبي المنتخب الوطني بعد انتقاء المدربين لهم من القوائم المحددة بطريقة متوازنة، إلى جانب حصول كل فريق من "العاصمة" على لاعب أو اثنين من اللاعبين الكبار، وعدد من اللاعبين الصغار للفئات العمرية تحت 23 و21 و19 عاما، بهدف منحهم فرصة خوض دقائق لعب أكبر لإثبات إمكانياتهم.
ووفقا لمصادر "الغد"، يبرز من فريق المدرب محمد حمدان اللاعبان هاشم عباس وأشرف الهندي، ومن فريق نينو مالك كنعان ويوسف العواملة وأمين أبو حواس، ومن فريق ساحوري، أحمد حمارشة ويوسف أبو وزنة وعاكف الشياب ويزن الطويل، ومن فريق يوسف أبو بكر، فريدي إبراهيم وعمار بسطامي وخالد أبو عبود، ومن فريق أبو قورة، محمد شاهر وأحمد حسونة ونبيل أبو شريخ، ومن فريق فؤاد الغزاوي، أحمد النوايشة وعبدالله شندق ومحمد أبو علي، ومن فريق د.ابراهيم العصعوص، يوسف شتات وإبراهيم النصر ومصطفى منصور ويوسف البربري.   
وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، سيعزز الأميركي جريجوريشون ماغي تشكيلة فريق المدرب يوسف أبو بكر، فيما سيلعب الأميركيين ايمانويل بودا وهاريس مع فريق إربد بقيادة المدرب إبراهيم العصعوص، وذلك بعد حصوله على استثناء بضم محترفين اثنين كونه لا يمتلك أي لاعب من لاعبي المنتخب الوطني للرجال، وهو ما سينطبق على فريق العقبة بقيادة الغزاوي، فيما ينتظر أن تكشف المباريات الودية المقبلة بين الفرق المشاركة، عن هوية المحترفين ومراكزهم.    
وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن أحد مدربي الفرق المشاركة في البطولة التنشيطية، يسعى جاهدا إلى استقطاب لاعب ارتكاز المنتخب الوطني زين نجداوي بعد حصوله على الضوء الأخضر من اتحاد اللعبة، سعيا إلى إنهاء الخلاف وتقريب وجهات النظر، حيث وصل إلى مرحلة متقدمة في مفاوضاته، بانتظار حسم الصفقة، فيما اعتذر اللاعبان جوردان دسوقي وسامي بزيع عن خوض البطولة لأسباب خاصة.
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