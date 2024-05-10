الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ترحيب كبير بالتايكواندو الأردنية في معسكر الصين تايبيه

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لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي خلال معسكر الصين تايبيه أمس -(من المصدر)
عمان - حظي المنتخب الوطني للتايكواندو، بترحيب كبير خلال معسكره التدريبي في الصين تايبيه، بعد اللقاءات الودية المثيرة مع منتخب الصين تايبيه الذي يضم أبطال أولمبيين، من أبرزهم  يورين هوانج، وكذلك مع منتخب جامعة تنشانجوا التعليمية.اضافة اعلان
وكتب مدرب منتخب جامعة تشانجوا للتايكواندو عقب اللقاءات الودية مع المنتخب الوطني عبر حسابه الشخصي على "إنستاجرام" :"نتمنى لكم الإنجاز أيها الشباب في دورة الألعاب الاولمبية باريس 2024". 
كما رحب مكتب الصين تايبيه الاقتصادي والثقافي في الأردن بالمنتخب الوطني، وقال على صفحته في "فيسبوك": "نرحب بمنتخب التايكواندو الأردني، ونتمنى لكم النجاح الكبير في بطولة آسيا في فيتنام". 
ويواصل المنتخب الوطني للتايكواندو معسكره التدريبي في الصين تايبيه حتى يوم بعد غد الاثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا الـ 26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في مدينة دا نانج الفيتنامية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
ويعد المعسكر التدريبي فرصة مثالية لممارسة التدريبات، والتأقلم مع فارق التوقيت استعدادا لبطولة آسيا.
ويتكون المنتخب الوطني المشارك في معسكر الصين تايبيه من المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب يزن الصادق والمعالجين لؤي مرايات ولانا جوردن و12 لاعبا ولاعبة، وهم جوليانا الصادق وراما أبو الرب وفادية خرفان وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وجعفر الداوود ومحمد الحجيلة ومحمد العداربة وريهام الجلاد.
من جهة أخرى، نشر لاعبو المنتخب الوطني يوم أمس مقاطع فيديو عبر حسابتهم في "انستاجرام"، مقاطع فيديو من أقوى مبارياتهم التأهلية للأولمبياد والتي قام الاتحاد الدولي ببثها مؤخرا على موقعه الرسمي. 
وحول معسكر الصين تايبيه، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "قبل مشاركة المنتخب الوطني في أي بطولة، نتطلع لإعداد اللاعبين بشكل جيد خلال معسكرات تدريبية، تساهم في رفع اللياقة البدنية عند اللاعبين، وخلق فرص احتكاكية، وأصبح لدى المنتخب الوطني تأقلم كبير مع المناخ المتعدد في المناطق".
وأضاف: "نحاول بذل أقصى جهودنا لاعداد اللاعبين بدنيا، خصوصا الذين تعرضوا للإصابات، ونركز على جاهزيتهم، استعدادا للاستحقاق المقبل". 
وتابع: "بطولة آسيا من أقوى البطولات القارية ويطمح جميع اللاعبين لتحقيق نقاط جديدة لاضافتها إلى رصيدهم في التصنيف الدولي، حيث أن بطولة آسيا تتيح للاعبين أصحاب الميداليات الذهبية فرصة نيل 40 نقطة، ويحصل أصحاب الميداليات الفضية على 24 نقطة، فيما يحصل أصحاب الميداليات البرونزية 14.4 نقطة".
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