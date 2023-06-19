الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

تسمية زريقات رئيسا للجنة الفنية للمصارعة في الدورة العربية

حلبة مصارعة
مصارعة
عمان – قررت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية، والتي تحتضنها الجزائر في الفترة من 5 إلى 15 تموز (يوليو) المقبل، تسمية عضو الهيئة العامة لاتحاد المصارعة، صالح زريقات، رئيسا للجنة الفنية للعبة.اضافة اعلان
وتقرر اختيار اللاعب الأسبق والمدرب الوطني صالح زريقات، رئيسا للجنة الفنية لفعاليات رياضة المصارعة في الدورة العربية، في ظل خبراته التراكمية التي اكتسبها لاعبا ومدربا وإداريا، حيث يشغل زريقات منصب سفير النوايا الحسنة مع المصارعة من أجل السلام وعضو الاتحاد العربي، وسبق له الظفر بميداليتين ذهبية وفضية في بطولة العالم للأساتذة.
ويشارك المنتخب الوطني بـ8 مصارعين في الدورة العربية، حيث يمثله في منافسات المصارعة الحرة، اللاعبون: عبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، أرزو شاميل (وزن تحت 74 كغم)، وأورتس شاميل (وزن تحت 70 كغم)، فيما يمثله بمنافسات المصارعة الرومانية، اللاعبون: مصطفى القاضي (وزن تحت 55 كغم)، صهيب الحسنات (وزن تحت 63 كغم)، سلطان الضامن (وزن تحت 82 كغم)، يحيى أبو طبيخ (وزن تحت 87 كغم)، وعمرو عبدالفتاح (وزن تحت 72 كغم).
وتعد المصارعة، واحدة من بين 17 رياضة سيشارك فيها الأردن في فعاليات الدورة العربية، وهي: ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه وكرة الطائرة للسيدات والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.
ويأتي تنظيم هذه النسخة من دورة الألعاب العربية بعد انقطاع طويل دام 12 عاما، وتحديدا منذ النسخة الأخيرة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة العام 2011، ويعد الأردن البلد الوحيد الذي لم تغب شمسه عن السطوع في سماء الدورات العربية منذ انطلاقتها للمرة الأولى في مدينة الإسكندرية المصرية العام 1953.
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