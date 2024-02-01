الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سلة الفحيص تصل الشارقة تأهبا للمشاركة بدورة الألعاب العربية

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سلة الفحيص تصل الشارقة تأهبا للمشاركة بدورة الألعاب العربية
 وصلت بعثة نادي شباب الفحيص، مساء الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تأهبا لخوض منافسات كرة السلة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) الحالي.اضافة اعلان
وينتظر أن تعقد الجهة المنظمة، اجتماعا فنيا صباح يوم غد الجمعة بحضور ممثلي الأندية المشاركة، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة.
ويرأس بعثة شباب الفحيص رئيس النادي أيمن سماوي، إلى جانب الأعضاء، عيسى السلمان وقتيبة عتاوي وأيمن مفيد، والمدير الفني نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك والمعالج أنس الجراجرة والحكمة إلهام خزنة والزميل خالد العميري موفدا إعلاميا، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: تالا شحاتيت، ماسة النوباني، زاره النجار، ذكرى شحادة، جوانا حداد، زينة القراعين ليليانا أبو جبارة، رشا عبده، فرح الشياب والمحترفات الأميركيتان نتاشا كلاود وكريستين بيل، والكونغولية تابييتثا موغنزا. كما تضم البعثة اللاعبات الناشئات، حور القراعين وجوليا أبو عيد ودانيا منصور.
ويتنافس "حامل اللقب" شباب الفحيص على اللقب مع فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري.
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