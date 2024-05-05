قطع أرضٍ و10 ملايين دينار للاعبي العراق بعد التأهل إلى باريس

حث رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الرياضيين في بلاده على تشريف العراق والمنافسة بقوة على الميداليات في أولمبياد باريس 2024.



وقال السوداني خلال استقبال وفد المنتخب الأولمبي العراقي الذي حصد البطاقة الثالثة عن قارة آسيا في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024: لا نريد أن نحضر في باريس كرقم، إنما نريد حضوراً رياضياً فاعلاً يتنافس على الميداليات.

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وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهودكم التي أثبتم من خلالها أنكم أهل للمسؤولية، وهو انتصار كبير للعراق وتأكيد للانتصارات التي تتحقق في كل المجالات وتمكنتم كما تمكنت المنتخبات العراقية من توحيد كل العراقيين، الذين وقفوا لتشجيع المنتخب.



وذكر: لقد حققنا الفوز والتأهل إلى أولمبياد باريس للمرّة السادسة وهو إنجاز كبير يؤكد أنّ الكرة العراقية عادت وبقوة لأن اللاعب لا يمثل نفسه، إنما يمثل داخل المستطيل الأخضر العراق بأكمله وأن دعمنا للقطاع الرياضي ليس منّة أو فضلاً، والرياضة أصبحت اليوم مصلحة سياسية واجتماعية واقتصادية، وجزءاً من كيان الدولة ووجودها.

ووجّه رئيس الحكومة العراقية خلال استقباله وفد المنتخب الأولمبي العراقي في القصر الحكومي بمنح أعضاء المنتخب قطع أراضٍ سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وفقاً لقانون منح الرياضيين والرواد وكذلك تكريمهم بمبلغ 10 ملايين دينار.



كما وجه بتكريم الرباع علي عمار يسر، الذي تأهل إلى أولمبياد باريس أسوة بلاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم.