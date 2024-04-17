مدرب السلط يتحدث عن مشكلة الملاعب وسلبيات فترات التوقف

يحيى قطيشات

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عمان - أكد المدير الفني لفريق السلط عمار الزريقي، أن المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج للتركيز العالي في مسابقتي دوري المحترفين وكأس الأردن، وأنه وجد من أسرة النادي كافة، برئاسة خالد عربيات تعاونا كبيرا ساهم في تقدم الفريق على سلم الترتيب العام لدوري المحترفين.وأضاف في حديث لـ"الغد"، أن فترات التوقف الرسمية وغيرها أثرت كثيرا على تحضيرات الفريق، لكن أمور الفريق تسير في الطريق الصحيح من الناحيتين الفنية والمعنوية، حيث تسلم اللاعبون جزءا من مستحقاتهم المالية قبل عيد الفطر، حيث عمل الجهاز الفني على إخراج اللاعبين من الحالة النفسية الصعبة بعد الخسارة القاتلة أمام فريق الرمثا في الأسبوع السادس عشر من الدوري بالثواني الأخيرة، وإن الفريق سيخوض 3 مباريات ودية على الأقل خلال فترة التوقف الحالية، من أجل إبقاء اللاعبين في "فورمة" المباريات، من خلال مواجهة الحسين إربد وخسرها الفريق 1-2، وشباب الأردن الخميس المقبل، وسحاب يوم الإثنين المقبل".وبين الزريقي، أن المشكلة الوحيدة التي تواجه السلط حاليا هي الملاعب، بعد إغلاق ملعب السلط لمدة أسبوعين على الأقل، مفيدا بأن ارتباط اللاعبين بأعمال أخرى يعيق من مسألة توفر حجوزات في أوقات متأخرة.وتابع: "المرحلة المقبلة تتطلب التركيز من الجميع، وأنا أرى بأن الأمور جيدة، حيث يحمل اللاعبون على عاتقهم مسؤولية تقدم الفريق على سلم الترتيب، ولا يوجد أي إصابات بعد انخراط جميع اللاعبين بالتدريبات الجماعية، وفترات التوقف المستمرة تؤثر على الجانب البدني للاعبين ونعمل عليه".ولفت الزريقي، إلى أنه أبلغ إدارة السلط بأن الفريق من الصعب أن يهبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، نظرا لوجود عناصر مميزة في فريقه، إلى جانب طبيعة مباريات الفريق المقبلة من حيث، مواجهة فرق منافسة له على المراكز المتأخرة، حيث خاض السلط مبارياته أمام المتصدر الحسين إربد والثاني على الترتيب الفيصلي.وأكد الزريقي، اعتزازه بالقيادة الفنية للفريق، مشيرا إلى عراقة وتاريخ النادي الذي يرتبط بالقيمة الروحانية للمدينة، متمنيا أن يحالفه التوفيق في قيادة "الرهيب"، إلى مركز متقدم في منافسات الدوري، والطموح كبير في بطولة كأس الأردن بالوصول للمباراة النهائية.ويملك الزريقي سيرة ذاتية جيدة في التدريب، حيث سبق وأن عمل مدربا في أندية عربية ومحلية عدة، ومنها مدربا عاما لفريق الفيصلي مع المدير الفني محمود الحديد، ومدربا في نادي الحسين إربد، ودرب فريق النادي العربي الموسم الماضي، كما استلم خلال السنوات الماضية تدريب فريق ظفار العماني وحقق معه نتائج طيبة.ويعد الزريقي المدير الفني الثالث الذي يقود السلط الموسم الحالي، حيث بدأ الفريق بطولة الدرع مع المدرب عدنان عوض الذي تم فسخ عقده في بطولة الدرع، وتم التعاقد مع المدير الفني السوري عماد خانكان، قبل إنهاء عقده بالتراضي، وبناء على طلبه، والتعاقد مع الزريقي في بداية مرحلة الإياب.ويحتل السلط حاليا المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، وسجل الفريق في 16 مباراة 12 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا، وشكل السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ الموسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في المشاركة الأولى له، وهو المركز الذي عزز من حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.ويضم فريق السلط حاليا كوكبة من لاعبي الخبرة والشباب، ويملك دكة قوية تعطيه قوة إضافة في حال الانسجام الفني الكامل، وعدم وجود إصابات بين اللاعبين إضافة إلى الاستقرار المالي الذي أثر كثيرا على الفريق في المرحلة الماضية.