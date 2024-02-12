الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الزريقي: مهمة تدريب فريق السلط فيها الكثير من التحدي

المدير الفني لفريق السلط عمار الزريقي يوقع العقد مع رئيس النادي خالد عربيات - ( من المصدر)
المدير الفني لفريق السلط عمار الزريقي يوقع العقد مع رئيس النادي خالد عربيات - ( من المصدر)
عمان – أكد المدير الفني الجديد لفريق السلط لكرة القدم عمار الزريقي، اعتزازه بالقيادة الفنية للفريق، مشيرا إلى عراقة وتاريخ النادي الذي يرتبط بالقيمة الروحانية للمدينة، متمنيا أن يحالفه التوفيق في قيادة "الرهيب"، رغم الأمواج المتلاطمة خلال المرحلة الحاسمة من المنافسات المحلية في الفترة المقبلة.اضافة اعلان
وبين الزريقي في أول تصريح صحفي له بعد استلامه المهمة الرسمية مع السلط، أنه متحمس لخوض التجربة الفنية الجديدة مع "الرهيب" الذي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، مؤكدا ثقته بهم للوصول للأهداف المرسومة في ظل تعاون الإدارة برئاسة خالد عربيات". 
وأضاف في تصريحات لـ"الغد": "المهمة ليست بالسهلة ولا الصعبة وفيها الكثير من التحدي والطموح، وطموحنا الوصول بالفريق لبر الأمان في منافسات دوري المحترفين، وإحراز مركز يليق بسمعة النادي رغم الظروف المالية الصعبة التي مر فيها الفريق خلال المواسم الماضية، والطموح كبير في بطولة كأس الأردن بالوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب ان شاء الله". 
وتطرق الزريقي إلى التحديات التي تواجه الجهاز الفني قائلا: أبرز التحديات تكمن في حجوزات الملاعب وتوقيتها والظروف المادية الصعبة التي تواجه جميع الأندية الأردنية في الموسم الحالي".
وأردف:" بالنسبة للاعبين يوجد عناصر تتمتع بمستويات فنية عالية، لكن الفريق يحتاج تعزيزا في مركز معين وسوف يتم حل المشكلة بالتعاون مع إدارة النادي خلال فترة القيد المقبلة".  
وتعاقد نادي السلط قبل أيام مع المحترف المصري أحمد شمس الدين، ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وسبق أن لعب شمس الدين قبل موسمين مع السلط، قادما من فريق جبلة السوري، بحثا عن زيادة القوة الهجومية للفريق.
ويملك الزريقي سيرة ذاتية جيدة في التدريب، حيث سبق وأن عمل مدربا في عدة أندية عربية ومحلية، ومنها مدرب عام لفريق الفيصلي مع المدير الفني محمود الحديد ومدرب في نادي الحسين، ودرب فريق النادي العربي الموسم الماضي كما استلم خلال السنوات الماضية تدريب فريق ظفار العماني وحقق معه نتائج طيبة.
وكانت إدارة النادي برئاسة خالد عربيات، تعاقدت مع الزريقي خلفا للمدير الفني السابق السوري عماد خانكان الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين بناء على طلب المدرب السوري الذي لم يحصل على مستحقاته المالية لعدة أشهر.  
ويضم الجهاز الفني الجديد إضافة للزريقي، المدرب التونسي محمد العياري، المدرب فرحان العمري، ومدرب الحراس أنيس شفيق الذي استمر في عمله.
ويعد الزريقي المدير الفني الثالث الذي يقود السلط هذا الموسم، وبدأ الفريق بطولة الدرع مع عدنان عوض الذي تم فسخ عقده، بسبب نتائج وأداء الفريق في بطولة الدرع، فلم يحصل إلا على نقطة واحدة في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا، وتم التعاقد مع خانكان في الثاني والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي، وشهد أداء فريق السلط في مرحلة الذهاب لبطولة الدوري تحسنا ملحوظا، حيث احتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط جمعها خلال 11 مباراة، حقق فيها 3 انتصارات، وتعادل في مناسبة واحدة، وخسر 7 مرات، قبل إنهاء عقده والتعاقد مع الزريقي.
وترنو جماهير السلط لعودة مميزة وقوية للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في المستوى الفني والنتائج، بسبب الظروف المالية التي تضرب النادي، نظرا للمستحقات المترتبة عليه للاعبين والأجهزة الفنية بالموسم الحالي، إضافة إلى مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية من خلال الشكاوى، ولم يدخل صندوق النادي خلال الموسم الحالي أي مبلغ من مستحقاته لدى اتحاد الكرة، حيث ذهبت لصالح شكاوى اللاعبين والأجهزة الفنية.
ويأمل لاعبو السلط أن يساهم الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023، والعودة بلقب الوصيف، والجائزة المالية التي نالها، والدعم من الحكومة والقطاع الخاص، في حل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالأندية الأردنية ومنظومة الكرة الأردنية. 
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