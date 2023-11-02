3 أوقات إضافية تمنح اتحاد عمان لقبا مستحقا.. شتات الهداف.. والخوالدة أفضل لاعب

خالد تيسير العميري

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أسدل الستار على منافسات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بتتويج فريق اتحاد عمان باللقب للموسم 2023 على حساب "بطل الموسم الماضي" فريق الإنجليزية، بعدما حسم سلسلة الدور النهائي بنتيجة (2-0)، فيما ظفر "ممثل الشمال"، فريق شباب بشرى بالميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثا بفوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة (2-0) في سلسلة تحديد المركز الثالث.وتوقف مشوار فرق، الجليل وكفريوبا وبيت ايدس والأشرفية، عند حاجز الدور الأول من بطولة دوري الناشئين، بحلولها في المراكز من 4 إلى 8 تواليا.وقام اتحاد كرة السلة باتخاذ خطوة وجدت ترحيبا كبيرا من منظومة اللعبة، بعد قراره بإلغاء مراسم التتويج كافة، حدادا على أرواح شهداء فلسطين، الذي ارتقوا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والأراضي المحتلة.وعلى صعيد الجوائز الفردية، توج لاعب فريق الأرثوذكسي عمر سلمان، بجائزة أفضل مصوب ثلاثيات، فيما ظفر لاعب فريق الجليل أحمد بربري بجائزة أفضل ممرر للكرات، كما اختير لاعب فريق شباب بشرى عبدالله شتات، هدافا للبطولة "أفضل مسجل" وأفضل سارق للكرات، فيما حصل لاعب فريق الإنجليزية سعيد خوالدة على جائزتي أفضل متابع للكرات وأفضل لاعب في البطولة "MVP".واختير الخماسي، عبدالله شتات وحسين عبابنة (شباب بشرى)، روحي كيلاني (اتحاد عمان)، عمر سلمان (الأرثوذكسي)، سعيد خوالدة (الإنجليزية)، ضمن التشكيلة المثالية لدوري الناشئين تحت 18 سنة "كل النجوم".وأقيمت 62 مباراة في بطولة دوري الناشئين على مدار 53 يوما، وكانت فرق الإنجليزية واتحاد عمان والأرثوذكسي وشباب بشرى، الأكثر خوضا للمباريات بواقع 17 مباراة لكل فريق، فيما خاضت فرق الأشرفية وكفريوبا وبيت ايدس والجليل 14 مباراة في الدور الأول (ذهاب وإياب)، وأقيمت 35 مباراة في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، و27 مباراة في صالة الأمير حمزة بالعاصمة عمان.وسجل (حامل اللقب) فريق اتحاد عمان، 1316 نقطة في 17 مباراة بمعدل 77.41 نقطة، واستقبلت سلته 957 نقطة بمعدل 56.29 نقطة، فيما سجل الإنجليزية، 1231 نقطة بمعدل 72.41 نقطة، واستقبلت سلته 889 نقطة بمعدل 52.29 نقطة لكل مباراة، وسجل الأرثوذكسي 1180 نقطة بمعدل 69.41 نقطة، واستقبلت سلته 894 نقطة بمعدل 52.58 نقطة، وسجل شباب بشرى 1137 نقطة بمعدل 66.88 نقطة، واستقبلت سلته 974 نقطة بمعدل 57.29 نقطة.وخطفت المباراة الثانية في سلسلة الدور النهائي الأضواء وسط تفاعل واسع من أسرة اللعبة، بعدما احتاج اتحاد عمان إلى خوض ثلاثة أوقات إضافية لحسم اللقب أمام منافسه التقليدي الإنجليزية، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (68-68)، ثم تواصل التعادل مع نهاية الوقت الإضافي الأول (77-77) والوقت الإضافي الثاني (87-87)، قبل أن تحسم المباراة الماراثونية بالوقت الإضافي الثالث (94-91).وشهدت مباراة الأرثوذكسي وبيت ايدس في ختام مباريات إياب المرحلة الأولى، أكبر فارق نقطي بعدما حسم الأرثوذكسي المواجهة لصالحه بفارق 59 نقطة (96-37)، فيما شهدت مباراة كفريوبا وبيت ايدس (34-30)، بالجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى، أقل معدل تسجيل للمباريات في دوري الناشئين.