الأحد 25 حزيران 2023
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تحذيرات من الحجز عبر الصفحات الوهمية والمكاتب غير المرخصة

طلب خجول على السياحة الخارجية خلال العيد

إسطنبول
إسطنبول
عمان- اشتكى وكلاء سياحة، من تراجع إقبال الأردنيين على السفر لغايات السياحة في الخارج خلال فترة عيد الأضحى المبارك نظرا لارتفاع الكلف.
ووصف هؤلاء الحركة السياحية على الرحلات الخارجية بالـ"خجولة" خلال موسم عطلة الأضحى الذي عادة ما يشهد طلبا مرتفعا.  اضافة اعلان
وأجمع هؤلاء أن تراجع الحركة السياحية التي تشهدها الحجوزات الخارجية سببه ارتفاع كلف السفر.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة "إن حجوزات الرحلات الخارجية "خجولة" خلال عطلة عيد الأضحى".
وأكد هلسة أن ضعف الطلب على الحجوزات الخارجية خلال عطلة العيد كان بعيدا عن توقعات مكاتب السياحة والسفر.
وأشار الى أن نسبة الحجوزات الصادرة لا تتجاوز الـ30 % خلال عطلة عيد الأضحى المقبلة مقارنة مع عطلة عيد الفطر الماضي.
وأكد هلسة خطر الصفحات الوهمية والمكاتب غير المرخصة التي ما تزال تهدد قطاع مكاتب السياحة و السفر المرخصة ويقع ضحيتها  المواطنون، من خلال عمليات النصب والاحتيال التي تبثها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين أن الجمعية، منذ سنوات، تحذر المواطنين من عدم التعامل والحجز مع تلك الصفحات والمكاتب غير المرخصة حتى لا يقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال المستمرة منذ جائحة كورونا.
وطالب هلسة، المواطنين، بالتأكد عند عملية الحجز المباشر من المكتب أنه مرخص حتى لا يتعرض للنصب والاحتيال وحتى يضمن الحصول على الخدمات المعلنة في برنامج الرحلة عند الحجز، إضافة الى تدخل الجمعية لإنهاء أي مشكلة يتعرض لها الزبون حول التزام المكتب بتفيذ برامجه، لافتا الى أن المكتب المرخص يلتزم التزاما كاملا بالبرنامج المعلن.
وبين هلسة أن هنالك لجنة مشتركة مع وزارة السياحة والآثار لتلقي أي شكوى ومتابعتها وإجراء اللازم، مؤكدا تعاون الوزارة لإنهاء هذا الملف.
ويشار الى أن وزارة السياحة والآثار، تتابع الشكاوى كافة المتعلقة بترويج الأفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المكاتب غير المرخصة، واتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين حسب الأصول.
وأكدت الوزارة أن الجمعية على اطلاع كامل بالإجراءات التي تتخذها الوزارة بما يخص الشكاوى والملاحظات الواردة من الجمعية.
وتقوم الوزارة بالتنسيق الدائم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر بهذا الشأن؛ إذ هنالك ممثل من الجمعية في لجنة الشكاوى المشكلة للنظر في القرارات والتأكد من صحة الشكاوى الواردة، ومتابعة المخالفين ممن يمارسون مهنة السياحة دون ترخيص على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن هناك لجنة للرقابة والتفتيش بالوزارة تقوم بعمل جولات ميدانية للكشف عن المكاتب غير المرخصة بمشاركة ممثل من الجمعية والجهات المعنية المختصة.
وقال صاحب مكتب سياحة وسفر عمر عبده "إن حجوزات الرحلات الخارجية ضعيفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك".
وأكد عبده أن نسبة الحجوزات لا تصل إلى 30 % مقارنة بحجوزات العطلة الماضية لعيد الفطر.
وعزا عبده تراجع الحركة السياحية الى ارتفاع أسعار كلف الرحلات، خاصة الفنادق والتذاكر. وبين أن أكثر وجهات المواطنين هي تركيا ومصر خلال عطلة العيد المقبلة.
وأضاف عبده "الحركة السياحية الصادرة كانت قوية منذ بداية الشهر الحالي لتتراجع الحجوزات خلال عطلة عيد الأضحى".
واتفق مدير مكتب سياحة وسفر محمود العبادي، حول ضعف السياحة الصادرة خلال عطلة العيد، جراء ارتفاع كلف السفر على المواطن الأردني الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
وقال العبادي "هناك تراجع ملحوظ على الحجوزات الخارجية، وتركيا ومصر ما تزالان تتصدران الوجهات السياحية".
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيار (مايو) من العام الحالي بما نسبته 6.1 %، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 93.6 مليون دينار (132.0 مليون دولار). أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 48.1 % ليبلغ 493.7 مليون دينار (696.3 مليون دولار).
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