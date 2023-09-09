السبت 09 أيلول 2023
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الفايز: العلاقات الأردنية السعودية تقوم على أسس راسخة لخدمة المصالح المشتركة

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم السبت، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.اضافة اعلان

وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأردنية السعودية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين الطرفين، خدمة للمصالح المشتركة والقضايا العربية العادلة.

وأكد الفايز عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأشاد بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه، بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحرص جلالتيهما على تطوير علاقات البلدين في مختلف الجوانب وعلى كافة الصعد، مبينا أن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تقوم على أسس راسخة وثابتة لما فيه خدمة المصالح المشتركة .

وبين رئيس مجلس الأعيان، أن العلاقات التاريخية التي تربط  البلدين والشعبين الشقيقين تعتبر مثالا يحتذى به، وهي تشكل أرضية مناسبة للتكامل والتنسيق العربي المشترك بما يخدم المصالح الثنائية، مؤكدا أهمية تطوير آليات التعاون البرلماني بين مجلسي الأعيان والشورى، إضافة إلى أهمية التشاور المستمر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية، ودعا إلى البناء على العلاقات الأردنية السعودية، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها.

وأشار الفايز إلى التحديات التي تواجه الأردن بسبب موقعه الجيوسياسي، فمن غرب الأردن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومن شماله مشكلة تهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن بسبب الأوضاع المحيطة به وفي المنطقة.

وثمن مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة للأردن، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات السعودية في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أبدى رئيس مجلس الشورى السعودي حرص المجلس على العمل على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في ظل حرص واهتمام قيادتي البلدين .

وأكد آل الشيخ حرصه على إدامة التواصل وتبادل الزيارات مع الجانب الأردني للاطلاع على فرص تعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة، لا سيما البرلمانية والاقتصادية.

ودعا إلى تزويد مجلس الشورى من خلال لجان  مجلس الأعيان باحتياجات الأردن من المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات ليصار إلى عرضها على السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية .

وأضاف أن "العلاقات السعودية الأردنية عميقة وقوية وتاريخية في مختلف المجالات، وهناك تنسيق وتشاور دائمان بين قيادتي البلدين، حول كل ما من شأنه البناء على العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان عبدالله النسور ومساعدي رئيس المجلس مفلح الرحيمي وعلياء بوران إضافة إلى رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية جمال الصرايرة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب ذياب المساعيد، تأكيد عمق العلاقات الأردنية السعودية وسيل البناء عليها في محتلف الجوانب السياسية والاقتصادية والبرلمانية.
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