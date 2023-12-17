الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"قوّ فرصتك".. مبادرة توفر 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية

الدراسة عبر الإنترنت - (تعبيرية)
الدراسة عبر الإنترنت - (تعبيرية)
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مبادرة بعنوان "قوِّ فرصتك"، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وصندوق المعونة الوطنية؛ والتي تهدف إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني، من خلال موقع كورسيرا الإلكتروني المتخصص بالتعليم عبر الإنترنتcoursera.org ؛ حيث يتيح الوصول إلى آلاف الدورات التعليمية والمحاضرات التي تقدّمها جامعات وشبكات عالمية رائدة، في العديد من المجالات المختلفة كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال.اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه يشترط للتقديم عبر مبادرة "قو فرصتك" أن يكون عُمر المتقدمة أو المتقدم بين 18 إلى 35 عاماً، وأن يـ/تـ كون أردني/ـة الجنسية، ولديهـ/ـا مؤهل علمي، إضافة إلى الاهتمام بالمواضيع المقدّمة في مسارات التعليم المقترحة كالتكنولوجيا وريادة الأعمال وتنمية المهارات الشخصية، على أن يجري التقديم للراغبين عبر الرابط التالي:


وأشارت إلى أن التعليم عبر الموقع سيكون مجانيًا، وتمتد دوراته لثلاثة أشهر، ويتضمن محاضرات فيديو، ويتميز بأن 51 بالمئة من خريجي الدورات دخلوا سوق العمل.

ونوهت الوزارة إلى أن المبادرة تستهدف طلبة الثانوية العامة والمعاهد والجامعات ومعاهد التدريب المهني، وتُعنى هذه المبادرة بتدريب أبناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية  بهدف تحسين مهاراتهم للانخراط في سوق العمل وإخراج أسرهم من دائرة الانتفاع من برنامج المساعدات في الصندوق إلى دائرة العمل والإنتاج.

ولفتت إلى أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات لجنة ( الأسكوا) الهادفة إلى الحدّ من البطالة بين الشابات والشباب في الدول العربية، وتعزيز مهاراتهم للانخراط في سوق العمل.

يُشار إلى أن موقع كورسيرا يتعاون مع أكثر من 275 جامعة وشركة رائدة لتوفير التعلم عبر الإنترنت بقضايا ومواد تتعلق بالوظائف للأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم، ويقدّم مجموعة من فرص التعلم، بدءًا من المشاريع والدورات العملية وحتى الشهادات وبرامج الدرجات العلمية الجاهزة للعمل.
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