مذكرة نيابية تطالب بزيادة عدد المنتفعين من المنح والقروض الجامعية

تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية حول صندوق دعم الطالب، تاليا نصها:



سعادة رئيس مجلس النواب



نحن النواب الموقعون أدناه وفي كل عام من هذا الوقت نجد أن مسألة صندوق دعم الطالب يجب طرحها وبشكل جديد من قبل وزارة التعليم العالي ولكن بحرمان أكبر عدد من الطلبة حق التقدم و/ أو تشديد في الشروط وهذه مسألة يعرف الكل موقف المجلس منها بعدم المساس بها وبنفس الوقت ننادي بتخفيف الشروط ورفع الأعداد بأي شكل بما فيها تعديل أحكام المخصصات الموجودة في الموازنة برفعها لاستيعاب أكبر عدد ممكن نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن فهم أولى بالرعاية والدعم فالاستثمار في التعليم هو الأساس وعليه نرجو العودة عن القرارات المتخذة والتي تمثلت في:



1- حرمان الطلبة أصحاب المعدل المقبول من التقديم (مقبول او 68% فما دون).



2- لا يحق لطلبة السنة الأولى المنافسة على المنح والقروض الجزئية وفقط سيتنافسون على بعض المنح الكاملة مثل أوائل المملكة والالوية والمنح المخصصة لجامعات الجنوب.



3- إلغاء بند البُعد عن الجامعة وإضافة نقاطه إلى نقاط المعدل.



4- لا يحق للعائلة الواحدة الاستفادة إلا من منحة واحدة وقرض أو قرضين فقط.



5- الطالب المستفيد من منحة أو قرض ويتدنى معدله للفصل الحالي عن 2.5 سيتم إيقاف المنحة أو القرض.



علما أن عدد المنح والقروض المخصصة للطلبة هي 35 ألفا فقط، نسبة منها للمنح الكاملة، يعني أكثر من 50% لن يحصلوا على شيء، وعليه يرجى التعهد والالتزام بمطالبنا الواقعية وعدم المساس بها.

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