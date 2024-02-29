هيئة النزاهة تُنظّم 10 لقاءات للتوعية بالفساد ومخاطره

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واستعرضَ المحاضرون من الهيئة خلال المحاضرات واللقاءات التي يُشرف عليها قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية، نشأة الهيئة ومهامها واختصاصاتها والواجبات المناطة بها وآليات عملها، ودورها في حماية المبلّغين والشهود، وقدّموا شروحاً حول معايير النزاهة الوطنية.وأجاب المحاضرون من الهيئة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة خلال المحاضرات واللقاءات والجلسات النقاشية واستمعوا إلى المداخلات التي تمحورت حول كيفية تعامل الهيئة مع القضايا الواردة إليها، بالإضافة إلى آلية تقديم الشكاوى والإخبارات عن حالات الفساد، والقنوات التي تُتيحها الهيئة للمواطنين للتواصل معها.