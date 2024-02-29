الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة النزاهة تُنظّم 10 لقاءات للتوعية بالفساد ومخاطره

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعقد (10) لقاءات توعويّة ومحاضرات تثقيفيّة خلال الشهر الحالي، بهدف التوعية بمعايير النزاهة الوطنية
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعقد (10) لقاءات توعويّة ومحاضرات تثقيفيّة خلال الشهر الحالي، بهدف التوعية بمعايير النزاهة الوطنية
 
عَقدتْ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (10) لقاءات توعويّة ومحاضرات تثقيفيّة خلال الشهر الحالي، بهدف التوعية بمعايير النزاهة الوطنية، والتعريف بدور الهيئة وآليات عملها في مكافحة الفساد، حيث استهدفت موظفين من المؤسسة التعاونية الأردنية في محافظتي مادبا والبلقاء، وعددًا من الشباب ومنتسبي مؤسسة ولي العهد في محافظة إربد، وضباطًا في مديرية قضاء الأمن العام، وكلية الشرطة الملكية، ومركز السلم المجتمعي، كما نظمت بالتعاون مع "رشيد للنزاهة والشفافية" ثلاث جلسات نقاشية مع موظفي بلدياتٍ في محافظات الكرك وإربد والسلط. اضافة اعلان
 
واستعرضَ المحاضرون من الهيئة خلال المحاضرات واللقاءات التي يُشرف عليها قسم التوعية في مديرية النزاهة والوقاية، نشأة الهيئة ومهامها واختصاصاتها والواجبات المناطة بها وآليات عملها، ودورها في حماية المبلّغين والشهود، وقدّموا شروحاً حول معايير النزاهة الوطنية.

وأجاب المحاضرون من الهيئة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة خلال المحاضرات واللقاءات والجلسات النقاشية واستمعوا إلى المداخلات التي تمحورت حول كيفية تعامل الهيئة مع القضايا الواردة إليها، بالإضافة إلى آلية تقديم الشكاوى والإخبارات عن حالات الفساد، والقنوات التي تُتيحها الهيئة للمواطنين للتواصل معها.
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