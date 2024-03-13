الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"وادي الأردن": توجه لرسم خريطة طريق لتحديد النمط الزراعي المناسب مع المناخ

عمال في مزرعة
عمال في مزرعة
عمان- تعتزم سلطة وادي الأردن، المضيّ بالتوصيات المنبثقة عن ورشة "القيمة الاقتصادية للمياه بوادي الأردن"، في خطوة تهدف لتحديد النمط الزراعي المناسب مع المناخ، والمتناسب للتسويق، وما يحقق ويلبي العائد الاقتصادي للمزارع، وفق أمينها العام هشام الحيصة.اضافة اعلان
وأكد الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، أهمية الدراسة والمسح المنفذ في منطقة الأغوار، كجزء من مشروع رفع كفاءة المياه وحوكمة قطاعها بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بحيث سعت لاحتساب الكلف التشغيلية للخدمات التي تقدمها "وادي الأردن".
وقال الحيصة إن تلك الخدمات، ترتبط بمواضيع الصيانة وقطع الغيار، وديمومة المنشآت المائية، ودراسة واقع المزارعين، وذلك من ناحية طرق الري الحديثة، تماشيا مع إيجاد القيمة الاقتصادية للمياه، ما يعني تقييم أثر المياه التي يجري تزويدها للمزارع على الأمن الغذائي.
وأشار أمين عام "وادي الأردن" إلى أهمية التوصيات المنبثقة عن دراسة القيمة الاقتصادية للمياه بوادي الأردن، بخاصة في تحقيق الاستثمار الأمثل لرفع القيمة الاقتصادية لناتج الزراعة والمياه المزودة للمزارعين، بما تنعكس عليهم إيجابا.
وبين أنه ستجري متابعة توصيات ورشة العمل التشاورية التي نظمت بالتشارك مع المزارعين والجهات والمؤسسات المعنية بالمياه والزراعة، بالإضافة لخبراء في الاقتصاد الزراعي، بناء على نتائج التقييم الذي أطلق في الورشة ذاتها، إذ ستمثل المرحلة الثانية إجراء "مشاريع تجريبية" في الوحدات الزراعية بهدف الاستثمار في طرق الري الحديثة.     
وأكد الحيصة، أن تأمين المياه للمزارعين ضمن أولويات سلطة وادي الأردن، برغم التحديات ونقص المتاح، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار مع المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري لإنجاح جهود السلطة.
وشدد على أهمية التشاور والشراكة لإثراء هذا العمل، وتحقيق أهدافه المستقبلية، مبديا تفاؤله بأن تسهم الدراسة بفهم أعمق لقيمة المياه في المناطق المروية بوادي الأردن، وتوجيه الجهود نحو تحسين إدارة مصادر المياه.
 وسلطت الدراسة، التي أطلقت خلال ورشة عمل عنوانها "إشراك أصحاب المصلحة وعرض النتائج الأولية لدراسة القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن"، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الـ(USAID)، الضوء على أهمية استخدام مصادر المياه الجديدة وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مع التركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية.
وفي محور الزراعة المروية التي نصت عليه الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، فإن القيمة الاقتصادية لمياه الري تتفاوت بشكل كبير بناء على أنواع المحاصيل المزروعة، وممارسات الري المتبعة، حيث يمتلك وادي الأردن قيمة اقتصادية لمياه الري أعلى بنسبة
50 % من تلك القيمة في المرتفعات.
وقالت إستراتيجية "المياه" الوطنية إن كفاءة استخدام المياه في المزارع تبلغ حوالي 60 % فقط، مما يتيح مجالا واسعا للتحسين.
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