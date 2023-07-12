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الغد الأردني
الأربعاء 12 تموز 2023
12:47 م
ولي العهد: عبدالله يا عقيد القوم
ولي العهد: عبدالله يا عقيد القوم
نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، صورة له برفقة جلالة الملك عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اليوم الأربعاء.
وكتب سموه: "عبدالله يا عقيد القوم
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