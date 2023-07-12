ولي العهد: عبدالله يا عقيد القوم

اضافة اعلان

نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، صورة له برفقة جلالة الملك عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اليوم الأربعاء.وكتب سموه: "عبدالله يا عقيد القومAn afternoon with His Majesty months ago".