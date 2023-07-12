الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ولي العهد: عبدالله يا عقيد القوم

ولي العهد: عبدالله يا عقيد القوم
ولي العهد: عبدالله يا عقيد القوم
نشر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، صورة له برفقة جلالة الملك عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، اليوم الأربعاء.

وكتب سموه: "عبدالله يا عقيد القوماضافة اعلان

An afternoon with His Majesty months ago".


358464581_647430737418635_7171091420898220810_n

الخصاونة: حكومتي نجحت وتجنبت شرور الذهاب باتجاه نتائج كارثية منذ21 ساعة

1689075728211

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة منذ21 ساعة

BumafRt4VJRpg9WJ6qfX9UFCMQks70RCSVaf8182

الأردن.. 4 حالات زواج مقابل حالة طلاق واحدة منذ22 ساعة

سلاح ناري - (تعبيرية)

القبض على شخصين سلبا مطعما في عمّان تحت التهديد منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

الصفدي: حزيران شهر الفرح

28 حزيران 2023
الديوان الملكي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

الديوان الملكي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

28 حزيران 2023
اقرأ أيضا
مديرية الأمن العام

المطلوب الأخير بخلية الحسينية الإرهابية يسلم نفسه للأمن الوقائي

منذ14 ساعة
عامل وطن (تصوير- امير خليفه)

تقليص دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية الأربعاء بسبب موجة الحر

منذ15 ساعة
FVS_QbxWYAEErgt

زيادة ساعات التزويد المائي في الأردن لمواجهة موجة الحر

منذ17 ساعة
1047996401_0_0_2791_1571_1920x0_80_0_0_8cb1a518969b1f310d8c593d5a92ce2b

الصفدي يلقي كلمة في جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان

منذ19 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-11 at 6.01.20 PM

وزير العمل: حريصون على تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية

منذ19 ساعة
مجلس النواب

الخلايلة: دور مجالس المحافظات تكميلي لـ "النواب" وليس تنافسيًا

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ14 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 