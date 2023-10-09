رغم تطبيقات الدردشة.. الرسائل النصية القصيرة ما تزال حاضرة

إبراهيم المبيضين

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أكدت أرقام رسمية أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل أيام، أن خدمة الرسائل النصية القصيرة ما تزال حاضرة في السوق المحلية التي تحرك عملياتها ثلاث شبكات اتصالات متنقلة رئيسية، لتسجل الخدمة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي قرابة 282 مليون رسالة نصية قصيرة.ومع وصول حجم حركة الرسائل القصيرة إلى هذا المستوى، تكون قد تراجعت بمقدار 18 مليون رسالة نصية قصيرة وبنسبة تصل الى 6 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الرسائل النصية القصيرة المسجلة على الشبكات الخلوية الثلاث خلال فترة الربع الثاني من العام الماضي، الذي بلغ وقتها قرابة 300 مليون رسالة.وبلغ معدل الرسائل النصية القصيرة المرسلة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حوالي 36 رسالة للمشترك الواحد في ثلاثة أشهر، بالاعتماد على وصول قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، الى قرابة 7.8 مليون اشتراك معظمها لفئة البطاقات المدفوعة مسبقا.ويأتي تراجع وتواضع الأرقام المتعلقة بخدمة الرسائل النصية القصيرة "اس ام اس" في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية في الأردن وزيادة استخدام الأردنيين لتطبيقات التواصل والتراسل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي تتدفق يوميا بمئات الملايين في اليوم الواحد سواء محليا أو للتواصل الدولي.ويتصدر تطبيق التراسل النصي "واتساب" المملوك اليوم لشركة "ميتا" العالمية المالكة لـ"فيسبوك" قائمة التطبيقات الذكية كأكثر التطبيقات استخداما في الأردن، كما هو حال معظم أسواق الاتصالات حول العالم.ويميل الأردنيون، مثل باقي مستخدمي الاتصالات حول العالم، لاستخدام تطبيقات التراسل النصية والتواصل عبر الهواتف الذكية مع تميزها بمجانيتها مقارنة بالرسائل النصية القصيرة.وتعمل في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية ثلاث شركات اتصالات رئيسية هي "زين الأردن"، "أورانج الأردن"، و"أمنية للاتصالات"، وتعد سوق الاتصالات المحلية من الأكثر تنافسية في المنطقة، بحسب دراسات محايدة.وتوسعت قاعدة اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في المملكة، لتضم في سجلاتها قرابة 7.8 مليون اشتراك مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة انتشار وصلت الى 68.4 % من عدد سكان المملكة.ووفقا للأرقام، زادت قاعدة اشتراكات الخلوي بنسبة 5.4 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الاشتراكات المسجل نهاية النصف الأول من العام الماضي عندما بلغ 7.4 مليون اشتراك.