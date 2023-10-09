الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رغم تطبيقات الدردشة.. الرسائل النصية القصيرة ما تزال حاضرة

أرشيفية
أرشيفية
 أكدت أرقام رسمية أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل أيام، أن خدمة الرسائل النصية القصيرة ما تزال حاضرة في السوق المحلية التي تحرك عملياتها ثلاث شبكات اتصالات متنقلة رئيسية، لتسجل الخدمة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي قرابة 282 مليون رسالة نصية قصيرة.اضافة اعلان
ومع وصول حجم حركة الرسائل القصيرة إلى هذا المستوى، تكون قد تراجعت بمقدار 18 مليون رسالة نصية قصيرة وبنسبة تصل الى 6 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الرسائل النصية القصيرة المسجلة على الشبكات الخلوية الثلاث خلال فترة الربع الثاني من العام الماضي، الذي بلغ وقتها قرابة 300 مليون رسالة.
وبلغ معدل الرسائل النصية القصيرة المرسلة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حوالي 36 رسالة للمشترك الواحد في ثلاثة أشهر، بالاعتماد على وصول قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، الى قرابة 7.8 مليون اشتراك معظمها لفئة البطاقات المدفوعة مسبقا. 
ويأتي تراجع وتواضع الأرقام المتعلقة بخدمة الرسائل النصية القصيرة "اس ام اس" في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية في الأردن وزيادة استخدام الأردنيين لتطبيقات التواصل والتراسل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي تتدفق يوميا بمئات الملايين في اليوم الواحد سواء محليا أو للتواصل الدولي. 
ويتصدر تطبيق التراسل النصي "واتساب" المملوك اليوم لشركة "ميتا" العالمية المالكة لـ"فيسبوك" قائمة التطبيقات الذكية كأكثر التطبيقات استخداما في الأردن، كما هو حال معظم أسواق الاتصالات حول العالم. 
ويميل الأردنيون، مثل باقي مستخدمي الاتصالات حول العالم، لاستخدام تطبيقات التراسل النصية والتواصل عبر الهواتف الذكية مع تميزها بمجانيتها مقارنة بالرسائل النصية القصيرة.
وتعمل في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية ثلاث شركات اتصالات رئيسية هي "زين الأردن"، "أورانج الأردن"، و"أمنية للاتصالات"، وتعد سوق الاتصالات المحلية من الأكثر تنافسية في المنطقة، بحسب دراسات محايدة.
وتوسعت قاعدة اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في المملكة، لتضم في سجلاتها قرابة 7.8 مليون اشتراك مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة انتشار وصلت الى 68.4 % من عدد سكان المملكة.
ووفقا للأرقام، زادت قاعدة اشتراكات الخلوي بنسبة 5.4 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الاشتراكات المسجل نهاية النصف الأول من العام الماضي عندما بلغ 7.4 مليون اشتراك. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى وزارة الاستثمار -(أرشيفية)

بقيمة 90 مليون دولار.. فرصة جديدة على منصة "استثمر في الأردن"

منذ 20 دقيقة
مركز الملكة رانيا للريادة

الأردن ينظم أسبوع الريادة العالمي الشهر المقبل

منذ 24 دقيقة
السياحة في مادبا

أكثر من نصف مليون زائر لمادبا في 9 أشهر

منذ 26 دقيقة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة ينخفض 0.13 %

منذ 30 دقيقة
البنك الإسلامي للتنمية

"الإسلامي للتنمية": إصدار 5 مليارات من الصكوك الخضراء

منذ 31 دقيقة
مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الحكومة تقر لأول مرة إستراتيجية وطنية للألعاب الإلكترونية

منذ 33 دقيقة
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 