الإثنين 04 آذار 2024
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صادرات تجارة عمان تزيد 1.1 % خلال شهرين

1.433 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي
صادرات تجارة عمان تزيد 1.1 % خلال شهرين
زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، لتصدير بضائع ومنتجات لدول عربية وأجنبية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2023.اضافة اعلان

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت صادرات تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024 لنحو 187 مليون دينار، مقارنة مع 184 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل تراجع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 13.9 بالمئة، لتصل الى 3486 شهادة مقابل 4048 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 576 شهادة، فالعراق 344، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 334، ومصر 172، والهند بعدد 24 شهادة.

وتوزعت الصادرات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي على العديد من الدول، جاء بمقدمتها العراق بقيمة بلغت نحو 100 مليون دينار، تلاه مصر 16 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة 15 مليون دينار، فالسعودية 10 ملايين دينار، ثم الهند بقيمة نحو 7 ملايين دينار.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، نحو 105 ملايين دينار، ثم الصناعية 35 مليون دينار، والعربية نحو 18 مليون دينار، فالزراعية بقيمة 16 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.


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