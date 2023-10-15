الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

2 مليار دولار المساعدات الخارجية المُلتزم بها للاردن حتى نهاية آب الماضي

ورقة 100 دولار - (تعبيرية)
دولار
بلغ إجمالي المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن من بداية العام حتى نهاية شهر آب (أغسطس ) بلغت حوالي 2.025 مليار دولار، بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.اضافة اعلان
و بحسب تقرير المساعدات الخارجية الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني فقد بلغت إ قيمة المنح الاعتيادية من اجمالي قيمة المساعدات  نحو 662 مليون دولار ، في حين بلغ حجم القروض الميسرة حوالي 1.017 مليار دولار ، فيما بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية من اجمالي قيمة المساعدات قرابة 373.9% 
و وفق التقرير فأن هذه المشاريع تخصيصها بحسب التقرير لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزرات والمؤسسات المعنية.
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