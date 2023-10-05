الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتقادات لنظام الملصقات الجديد في "فيسبوك"

انتقادات لنظام الملصقات الجديد في "فيسبوك"
انتقادات لنظام الملصقات الجديد في "فيسبوك"
اشتكى العديد من مستخدمي "فيسبوك ماسنجر"، من أن نظام إنتاج الملصقات الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يظهر أشياء غير لائقة، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن الاختبارات الأولى لنظام إنتاج الملصقات الجديد في شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" أظهرت ملصقات مريبة أحيانا ومضحكة في أحيان أخرى.
ونقل الموقع تجربة أحد المستخدمين، الذي قال إنه أنتج العديد من الملصقات غير المناسبة مثل أطفال جنود وأخرى تظهر أجسادا عارية.
ويأتي هذا الأمر رغم القيود التي وضعتها "ميتا"، فمثلا يحظر النظام كلمات، بينها "كلمات بذيئة"، ويظهر تحذير للمستخدمين من أن هذه الكلمات تنتهك إرشادات مجتمع "ميتا"، لكن البعض يتحايل على هذا الأمر عبر كتابة الكلمات بأخطاء مطبعية.
وكانت "ميتا" أعلنت عن هذا النظام الذي يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، الأسبوع الماضي، خلال حفل كشف أيضا عن نظام آخر يعمل أيضا بالذكاء الاصطناعي لتعديل الصور على "إنستغرام".
وقالت "ميتا" إن النظام الخاص بـ"فيسبوك" قادر على إنتاج ملصقات متعددة بجودة عالية وفي ثوان، وذلك اعتمادا على نص يكتبه المستخدمون.
ويعمل هذا النظام المدعوم بروبوت، الدروشة الخاصة بـ"فيسبوك" والمنافس للنظام الشهير "ChatGPT".
ويعمل نظام إنتاج الملصقات الحالي في مجموعة مختارة من المستخدمين المتحدثين باللغة الإنجليزية.
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