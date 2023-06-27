الثلاثاء 27 حزيران 2023
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لجين عمران تكشف تفاصيل محاولة انتحارها ومعاناتها

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لجين عمران

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران ذكريات ومراحل قاسية في حياتها، منها تجربة زواجها المبكر الذي باء بالفشل ومحاولة انتحارها في عمر الـ18 عاما والتي باءت بالفشل كذلك.
وأوضحت لجين، خلال برنامج “Literally me”، أنها تزوجت في سن صغيرة جدًا في عمر الـ16 عاما، لافتة إلى أنها ندمت على هذه الزيجة في مرحلة من مراحل حياتها، ولكنها الآن تحمد الله لأنها رزقت بابنها وبنتها، لأن الزيجات التي جاءت بعد ذلك لم تنجب منها.

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وأكدت عمران أنها ليست مؤيدة للزواج المبكر أبدا، وأنها تؤيد أن يعيش الشخص، شابا كان أو فتاة، حياتهما ومن ثم يقبل على الزواج.
وبينت الإعلامية السعودية أن تجربة الانفصال الأولى غيرت في شخصيتها بنسبة 100%، وهي التي أثارت بداخلها تحديا وثورة، وقررت بعدها أن تكمل دراستها وتعمل وتثبت نفسها وتنجح، لافتة إلى أن هذا الانفصال شكل لها تحديا”.
واعتبرت أن “كل الممنوع وقت زواج صار مرغوب وبإلحاح”، مشيرة إلى أن أول شيء فعلته بعد الانفصال، أنها التحقت بالثانوية العامة وهي حامل في ابنها.
وذكرت أن المعوقات الصعاب التي كانت تواجهها وتجعلها تبكي، ساهمت في دعم شخصيتها وتقويتها وجعلت منها شخصية تحب التحدي.
وكشفت لجين عمران، أنها مرت بمرحلة ضعف شديدة جعلتها تقدم على الانتحار في عمر الـ18، حيث تناولت حبوبا لإنهاء حياتها، في حين نجح أهلها في إنقاذها وسارعوا بها إلى المستشفى، بينما وصفت مشاعرها بعد إنقاذها من الانتحار بالقول: “حسيت إني ولدت من أول وجديد، وكأن الله أعطاني فرصة جديدة وحياة يجب أن أعيشها بشكل صحيح”.
وعبرت الإعلامية السعودية عن ندمها لأنها حاولت أن تتخلص من حياتها، معتبرة أن تصرفها بمثابة الذهاب للموت بقدميها، خاصة وأنها رأت كيف أثرت بشكل كبير في أسرتها الذين بدا عليهم الأسى والحزن جراء فعلتها.
وشددت على أنه لا يوجد ما يستحق أن تتخذ قرار الانتحار من أجله.
-(وكالات)

جانب من فعاليات متحف الأطفال - (من المصدر)

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