جوني ديب: كنت ضحية لاعتداءات أمبر هيرد خلال زواجنا

نفى نجم هوليوود جوني ديب الاعتداء الجسدي على زوجته السابقة أمبر هيرد، واتهمها بأنها كانت هي من أساءت معاملته خلال زواجهما.

وادعى ديب، في وثائق جديدة قدمها للمحكمة في قضية التشهير التي رفعها ضد مطلقته مطالبا بتعويض 50 مليون دولار، أن هيرد كانت تمارس الخداع و”تلون وجهها بما يوحي بوجود كدمات”.

وقال بطل سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي “لقد أنكرت اتهامات هيرد بشدة منذ أن قدمتها لأول مرة في مايو/آيار 2016”.

ونفى محامي زوجة ديب السابقة جميع الاتهامات ضد موكلته.

ورفع ديب قضية التشهير ضد أمبر بعد أن وصفت الممثلة نفسها بأنها ضحية الاعتداء المنزلي، وذلك في تقرير نشرته الواشنطن بوست في ديسمبر/كانون الأول.

وطلبت الممثلة الأمريكية من محكمة في فرجينيا رفض الدعوى، ما دفع ديب للإعلان عن تفاصيل بشأن اتهامات جديدة ضدها.

وقال ديب: “دخلت (أمبر) المحكمة للحصول على أمر تقييدي مؤقت مع كدمات مرسومة (على وجهها)، وأظهر الشهود ولقطات المراقبة أنها لم تكن موجودة في أي يوم من الأسبوع السابق”.

وأضاف “سأستمر في الإنكار لبقية حياتي… لم تكن هناك إساءة معاملة للسيدة هيرد أو أي امرأة أخرى.”

ورد إليها الاتهامات، قائلا “كانت هي الجاني، وكنت أنا الضحية. فأثناء تناولها عقاقير طبية مصرح بها ومزجها مع عقاقير غير مصرح بها والكحول، ارتكبت هيرد أعمالا لا حصر لها من عنف منزلي ضدي، غالبا بحضور شاهد خارجي، وفي بعض الحالات تسببت لي في ضرر جسدي خطير”.

ورد إريك جورج، محامي الممثلة الأمريكية في تصريح لمجلة بيبول: “الأدلة في هذه القضية واضحة: جوني ديب ضرب أمبر هيرد مرارا وتكرار”.

ووصف اتهامات ديب لزوجته السابقة بأنها “نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة”.

واتهم متحدث باسم ديب، في بيان حصلت عليه بي بي سي، الزوجة السابقة بأنها “مخادعة سيئة”، وأضاف أن محامي أمبر هيرد يقول “الأدلة في هذه القضية واضحة، ثم لم يقدم شيئا”.

وحاولت بي بي سي الاتصال بممثلي ديب وهيرد للحصول على تعليق.

بدأت علاقة ديب وهيرد عام 2011 أثناء عملهما معا في العمل الكوميدي The Rum Diary. ثم تزوجا في لوس أنجليس في فبراير/شباط 2015.

حصلت الممثلة على أمر تقييدي ضد ديب بعد اتهامه بإساءة المعاملة في مايو/آيار 2016، وهو ما أنكره.

اتفق الزوجان على تسوية بشأن طلاقهما خارج المحكمة في عام 2016. ووقعا على اتفاقيات عدم إفشاء معلومات ومناقشة علاقتهما علانية.

في بيان مشترك صدر في ذلك الوقت، قالا إن علاقتهما “كانت مفعمة بالعاطفة، ومتقلبة في بعض الأحيان، ولكنها دائما كانت محاطة بالحب”.