“سيتي بنك” و”كابيتال بنك”.. اتفاقية قرض تجاري بـ20 مليون دولار

عمان – الغد – أعلن سيتي بنك الأردن وكابيتال بنك عن تفعيل اتفاقية التسهيلات التجارية بينهما والتي تم التوقيع عليها في وقت سابق من هذا العام والبالغ قيمتها 20 مليون دولار.

وسيوجه القرض، الذي سحب منه لأول مرة مؤخراً، لتمويل محفظة من الأصول التجارية مع مصدرين آسيويين إلى الأردن.

ويأتي هذا القرض الأول من نوعه الممنوح لكابيتال بنك من قبل سيتي بنك لتعزيز مكانة كابيتال بنك كداعم رئيسي للقطاع المصرفي للشركات في الأردن، بحيث سيمكن البنك من زيادة قدرته الإقراضية لصالح عملائه من الشركات، والوصول لشريحة أكبر من قطاع الشركات وبذلك يساهم في تحقيق انتعاش في الأنشطة التجارية. والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.

وأعربت الرئيس التنفيذي لسيتي بنك الأردن نور جرار، عن فخرها بعقد هذه الشراكة مع كابيتال بنك الأردن وتوقيع اتفاقية القرض التي شهد تنفيذها نجاحاً حقيقياً، وقالت: “ستعزز هذه الصفقة من علاقتنا وتمثل فرصة ممتازة للسوق الأردني من حيث تأمين التمويل لتسهيل الأنشطة التجارية. ونتطلع إلى تكرار مثل هذه المعاملات للمساعدة في تحقيق مزيد من النمو التجاري في المملكة”.

وقال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول: “من خلال هذا القرض التجاري الذي حصلنا عليه من سيتي بنك، سيتمكن كابيتال بنك من زيادة دعمه للشركات المحلية، مما سيساعد في تعزيز الأنشطة التجارية، وبالتالي سيكون له تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني. ونحن نفتخر بشراكتنا القوية مع سيتي بنك والتي تم ترجمتها من خلال هذا القرض التجاري الأول من نوعه الممنوح لمؤسسة مصرفية أردنية. ”

تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك الذي تأسس في العام 1995، يعد أحد البنوك الأردنية الرائدة والمتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وهو مدرج في بورصة عمان. كما أن كابيتال بنك يعتبر المساهم الأكبر في المصرف الأهلي العراقي، وقد استحوذ مؤخراً على عمليات بنك عودة اللبناني في الأردن والعراق.

وقد تأسس سيتي بنك الأردن في العام 1974 وهو شريك مصرفي موثوق به، فضلاً عن كونه شركة مواطنة مسؤولة. ويعد سيتي بنك أول مؤسسة مالية في الأردن تقدم خدمات مصرفية إلكترونية، وقدم مؤخراً مجموعة من الحلول التجارية والمالية للشركات متوسطة الحجم، لتكتمل قاعدة عملائه من الشركات المحلية من الدرجة الأولى.

وتعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، وتبلغ قيمة أصولها 3.4 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها قرابة 400 مليون دينار أردني.

تضم مجموعة كابيتال بنك، كل من كابيتال بنك الذي تأسس في العام 1995، ومنذ ذلك الوقت نمت أعماله ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85 %)، الأمر الذي مكن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات الأردنية العاملة بالعراق، فيما تقدم شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في العام 2006، الخدمات المصرفية الاستثمارية المتخصصة لعملائها عن طريق مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وقبيل نهاية العام 2020، وترجمة لخططها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك على أعمال بنك عودة اللبناني في الأردن والعراق، حيث ارتفعت فروع كابيتال بنك إلى 28 فرعاً، وفروع المصرف الأهلي العراقي إلى 18 فرعاً.