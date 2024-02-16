الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

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رجل أمن لبناني يدهس على علم الاحتلال الإسرائيلي

أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف أن 71% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.

كما أظهر الاستطلاع أن نصف الإسرائيليين يعارضون قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إرسال وفد أمني للقاهرة لبحث صفقة تبادل المحتجزين.اضافة اعلان
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