استطلاع: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

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كما أظهر الاستطلاع أن نصف الإسرائيليين يعارضون قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إرسال وفد أمني للقاهرة لبحث صفقة تبادل المحتجزين.