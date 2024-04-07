شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمدينتي خانيونس ورفح

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استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، في اليوم الـ184من العدوان المتواصل تركز على مدينتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.وبحسب مصادر فلسطينية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منازل في حي الجنينة بمدينة رفح، وأخرى في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، حيث أطلق طيران الاحتلال النار بشكل مكثف نحو منطقة الزنة، وبني سهيلا، شرقي خانيونس، وحي الجنينة شرقي مدينة رفح. ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.كما نفذت طائرات الاحتلال الحربية الليلة الماضية، عدة غارات على مناطق متفرقة غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، استهدفت فيها مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.وقصفت قوات الاحتلال مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصفمدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33137 فلسطينيا، جُلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. بترا