الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لابيد يهاجم بشدة مشروع قانون يعفي اليهود المتشددين من التجنيد

thumbs_b_c_c9786ea560ba4b8b471480f3abf5c1c6
يائير لبيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، مشروع قانون التجنيد الذي سيتم طرحه في وقت لاحق من الأسبوع، واعتبره انعكاس لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".

اضافة اعلان

 
جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة "إكس"، مع تصاعد الجدل حول مشروع قانون التجنيد الذي تسعى الحكومة لتمريره، والذي يستثني المتشددين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية.


وكتب لابيد: "قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي سيطرح هذا الأسبوع هو وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد: كذب، تهرب من المسؤولية، تمييز بين الدم والدم".


وتابع: "ليس هناك خجل، بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، والحكومة تقدم إعفاء من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب".


وختم لابيد تدوينته بالقول: "هذا عار، ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".


ومؤخرا، عاد الجدل إلى الواجهة بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد، الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.


ولطالما كانت مسألة تجنيد "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكري بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.


وتسببت تصريحات الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين)، إسحاق يوسف بشأن سفر "الحريديم" إلى الخارج في حال إجبارهم على الخدمة العسكرية، ردود فعل عاصفة في الأوساط السياسية بإسرائيل.


وكتب لابيد حينها عبر منصة "إكس": ""أولئك الذين لن يؤدوا الخدمة العسكرية لن يحصلوا على أموال من الدولة".


ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".-(الأناضول)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
4-73-730x438

كاتب عبري: رهان نتنياهو وإسرائيليين كثر على ترمب “وهم وكارثة على "إسرائيل"

منذ1 ساعة
360545

«مسودة قرار» أميركي تغضب حكومة نتنياهو

18 آذار 2024
568014

لبيد: بايدن فقد الثقة في نتنياهو مثل معظم الإسرائيليين

10 آذار 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك - (أرشيفية)

باراك: نتنياهو يعيق صفقة تبادل مع حماس لدوافع سياسية شخصية

03 آذار 2024
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_be310fa2b6b578da3c6d6bf9ae0dae68

غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية إلى 32 ألفا و226

منذ 21 دقيقة
thumbs_b_c_4306cad9fc9816648353e779cca2bc7f

غزة.. توغل إسرائيلي مفاجئ بمحيط مستشفى "ناصر" بخان يونس

منذ1 ساعة
4-73-730x438

كاتب عبري: رهان نتنياهو وإسرائيليين كثر على ترمب “وهم وكارثة على "إسرائيل"

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_b32996775ee6a6fdf5463761940ff5c7

في مخيم جباليا.. موائد رمضانية خالية من الطعام

منذ2 ساعة
585352

مكان البشير... لغز محير منذ اندلاع الحرب في السودان

منذ3 ساعة
20240321083731reup-2024-03-21t083537z_14682919_rc28q6aowj2b_rtrmadp_3_israel-palestinians.h-730x438-1-730x438

شهادات من مستشفى “الشفاء”: قوات الاحتلال تغتصب النساء وتحرق عائلات- (فيديو)

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيئة على صفيح ساخن!

نضال المجالي |اليوم

خلل ما في الكرة الأردنية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات | منذ13 ساعة
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

مصروف رمضان

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب
 
 