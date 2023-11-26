محامو الأردن إلى الجزائر لمقاضاة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

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غادر نقيب المحامين يحيى أبوعبود يرافقه عضو مجلس النقابة أشرف الزعبي إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات لاستكمال الإجراءات القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأوروبية التي تقبل الاختصاص العالمي لملاحقة قادة الكيان وجنوده.وقال أبوعبود إنه من المقرر أن يعقد لقاءات مع نقابة المحامين الجزائريين وعدد من القضاة والمحامين العرب والدوليين؛ بهدف توحيد المسارات والاشتراك بها جميعا وبحث إمكانية مقاضاة الكيان أمام محكمة العدل الدولية بطلب من أحد أعضاء الأمم المتحدة.وأضاف أن اللجنة القانونية لنقابة المحامين وكذلك لجنة الإسناد القانوني لملاحقة الكيان الصهيوني والدفاع عن الحق الفلسطيني أمام الجهات الدولية عقدت اجتماعا أمس وقدمت توصياتها ومشروعها بهذا الصدد.ويشارك نقيب المحامين بصفته المنسق العام لاتحاد المحامين العرب في المجهود القانوني دعما للملفات القانونية التي تهدف لملاحقة الاحتلال ورموزه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.