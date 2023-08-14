الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

التربية: توريد 95% من الكتب المدرسية واستكمال تعيينات شواغر المعلمين قريبا

طلبة في غرفة صفية بإحدى المدارس الحكومية بعمان - (الغد)
مدرسة حكومية
قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن نسبة توريد الكتب المدرسية للمدارس للعام الدراسي 2023/2024 بلغت 95 بالمئة، وأن الوزارة ستستكمل توريد جميع الكتب للمراحل الدراسية المختلفة مع نهاية الأسبوع الحالي.اضافة اعلان
وأكدت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بصدد استكمال المقابلات لاختيار المعلمين الجدد لملء 2700 شاغر من حملة الشهادة الجامعية الأولى وخريجي دبلوم تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة.
وأضافت، أن الوزارة تواصل استكمال إجراءاتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي بدأ بالتحاق 116119 معلما وإداريا بمدارسهم يوم أمس الأحد، تمهيدا لاستقبال الطلبة في أول يوم دراسي في العشرين من الشهر الحالي بحسب التقويم المدرسي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة الإجراءات المرتبطة ببدء العام الدراسي، واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الميدان على الأرقام (065662475)، (065692368)، (065699916) ، تلفاكس (065666492) ، خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450).- (بترا)
المياه- تعبيرية

"الوصول للمياه".. إنجاز في 7 مؤشرات و4 تراوح مكانها منذ15 ساعة

مبنى وزارة الصحة في عمان-(أرشيفية)

المراكز الصحية.. تجويد الخدمة حلم تؤخره العقبات منذ15 ساعة

العنف

شتيوي: لجنة "العنف" هدفها تقييم جميع الجرائم الواقعة في المملكة منذ15 ساعة

صهريج مياه عادمة في إحدى مناطق العاصمة-(أرشيفية)

طرح المخلفات.. تباين العقوبة بين "النفايات" و"السير" منذ15 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة العدل والتدريب المهني توقعان مذكرة لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

وزارة العدل والتدريب المهني توقعان مذكرة لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

منذ 29 دقيقة
الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

منذ1 ساعة
الملك يصل إلى مصر

الملك يصل إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية

منذ2 ساعة
ما-هو-المقصود-بكلمة-السجن-أو-الحبس

الحبس لمتهم حاول الاستيلاء على أموال سيدة متوفاة

منذ3 ساعة
الملك يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية

الملك يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية

منذ3 ساعة
عامل ينقل عبوات المياه خلال الموجة الحارة -(تصوير: أمير خليفه)

"عمال تحت الشمس".. يفتح باب الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

منطوق الرئيس في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

دوائر وناخبون

جهاد المنسي |اليوم

ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أحمد عوض |اليوم

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد عباسي |اليوم

القوانين بين الثقافة والدراية

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مراجعة أدوات الدولة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ17 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 