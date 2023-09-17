الأحد 17 أيلول 2023
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الحبس سنة لـ 4 محتالين انتحلوا صفة دبلوماسيين بالسفارة الإسرائيلية

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الحبس- (تعبيرية)
موفق كمال
عمان- قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس 4 متهمين مدة سنة؛ لثبوت احتيالهم على سيدة، بمبلغ 32 الف دينار، بعد أن انتحل اثنان منهما صفة دبلوماسيين بالسفارة الاسرائيلية بعمان، وذلك لغايات الاحتيال على سيدة كانت اتفقت معهما على استخراج كنز إسرائيلي مزعوم.اضافة اعلان
وحسب وقائع القضية التي قنعت بها المحكمة، فقد اتفقت المشتكية، وهي سيدة تمتلك قطعة أرض، مع اثنين من المشتكى عليهما عرفا عن نفسيهما لدى المشتكية بأنهما يعملان دبلوماسيان في السفارة الإسرائيلية،على أن يقوما باستخراج ذهب من أرض مملوكة لها، وكان أحدهما يتحدث اللغة العبرية، فيما الآخر وضع يده على رأس المشتكية وأفراد من عائلتها وقرأ عليهم آية الكرسي، وقد زعم المشتكى عليهم بأنهم يهود ولا يستخرجون إلا ذهب بني إسرائيل، وقد طلب المشتكى عليهم من المشتكية ذبح "دجاجتين وديك" والتصدق بهم، كما طلبوا الدخول إلى غرفة في بيت المشتكية بعد أن أخرجوا أفراد العائلة منها وقاموا بإشعال الفحم في منقل ونشروا التراب على النار فصدر صوت انفجار، كما طلب المشتكى عليهم قزحة وزيت زيتون وملح، وفي سبيل استخراج الذهب وتثبيته بدأ المشتكى عليهم بالتردد على بيت المشتكية باستمرار وبرفقتهم فتاة تدعي أنها دكتورة أجنبية، وقد قامت المشتكية بدفع مبالغ مالية للمشتكى عليهم على دفعات وصلت في مجموعها إلى (32500) دينار لغايات شراء البخور ومواد مساعدة لغايات استخراج الذهب المزعوم وتثبيته، إلا أنه لم يتم استخراج الذهب ولم تتم إعادة المبالغ للمشتكية، حيث استولى المشتكى عليهم على تلك المبالغ، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة القانونية.
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