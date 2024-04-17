بعمر الـ 58.. النجم البرازيلي “روماريو” يعود إلى الملاعب

سيعود النجم البرازيلي "روماريو" المتوج بلقب مونديال 1994 مع منتخب "السامبا" لممارسة كرة القدم بسن 58 عاماً، من بوابة نادي أمريكا البرازيلي، الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري 2024.

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وبحسب موقع "غلوبو" البرازيلي الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024، فقد أكد أن روماريو وقع بالفعل عقداً رسمياً مع نفسه، ليصبح رئيساً ولاعباً في وقت واحد لنادي أمريكا الذي يتخذ من مدينة ريو دي جانيرو مقراً له.



كما أوضح أن روماريو سيحصل على الحد الأدنى للأجور ثم سيتبرع به إلى نادي أمريكا، ومن المنتظر أن يشارك روماريو رفقة الفريق في بطولة كايروكا التي تنطلق مايو/أيار المقبل، بمشاركة 12 نادياً.



وستتاح فرصة اللعب لروماريو، الذي اعتزل ممارسة كرة القدم في 2009، سوياً مع نجله رومارينيو المنضم لنفس الفريق في مارس الماضي.



روماريو تألق خلال مسيرته في الملاعب مع أندية أيندهوفن وبرشلونة وفالنسيا، بجانب تجاربه المحلية البارزة رفقة فاسكو دا جاما وفلامنغو وفلومينينسي، قبل أن يتجول في الدوريات الأمريكية والإنجليزية، مع فترة قصيرة قضاها في السد القطري.



واعتزل روماريو، الذي أسهم في تتويج السامبا بكأس العالم 1994، الكرة في نادي أمريكا البرازيلي قبل أن يصبح رئيساً له مطلع هذا العام. وكالات

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