الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعمر الـ 58.. النجم البرازيلي “روماريو” يعود إلى الملاعب

روماريو دي سوزا فاريا
روماريو دي سوزا فاريا

سيعود النجم البرازيلي "روماريو" المتوج بلقب مونديال 1994 مع منتخب "السامبا" لممارسة كرة القدم بسن 58 عاماً، من بوابة نادي أمريكا البرازيلي، الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري 2024.

اضافة اعلان

 


 


وبحسب موقع "غلوبو" البرازيلي الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024، فقد أكد أن روماريو وقع بالفعل عقداً رسمياً مع نفسه، ليصبح رئيساً ولاعباً في وقت واحد لنادي أمريكا الذي يتخذ من مدينة ريو دي جانيرو مقراً له.


كما أوضح أن روماريو سيحصل على الحد الأدنى للأجور ثم سيتبرع به إلى نادي أمريكا، ومن المنتظر أن يشارك روماريو رفقة الفريق في بطولة كايروكا التي تنطلق مايو/أيار المقبل، بمشاركة 12 نادياً.

وستتاح فرصة اللعب لروماريو، الذي اعتزل ممارسة كرة القدم في 2009، سوياً مع نجله رومارينيو المنضم لنفس الفريق في مارس الماضي.


روماريو تألق خلال مسيرته في الملاعب مع أندية أيندهوفن وبرشلونة وفالنسيا، بجانب تجاربه المحلية البارزة رفقة فاسكو دا جاما وفلامنغو وفلومينينسي، قبل أن يتجول في الدوريات الأمريكية والإنجليزية، مع فترة قصيرة قضاها في السد القطري.


واعتزل روماريو، الذي أسهم في تتويج السامبا بكأس العالم 1994، الكرة في نادي أمريكا البرازيلي قبل أن يصبح رئيساً له مطلع هذا العام. وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

روماريو ينصح نيمار بتجاهل الانتقادات

روماريو يتحدى أبو زمع.. الراتب الجديد لحمد مرهون بموافقة "التنفيذية"

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
253615

فينيسيوس ينهار باكياً على الهواء.. والسبب!

26 آذار 2024
610ed9344c59b77dff10f113

المنتخب البرازيلي يخرج عن صمته بعد إدانة داني ألفيس وروبينيو

23 آذار 2024
اقرأ أيضا
لاعب ريال مدريد رودريجو -(من المصدر)

جوارديولا يؤكد احترامه لريال مدريد.. وبايرن يسعى لإنقاذ موسمه أمام آرسنال

منذ16 ساعة
جمال بلماضي

مدرب جزائري سابق يستعد لرفع دعوى ضد منتخب بلاده

منذ20 ساعة
إرلينج هالاند

هذا سر اجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

منذ23 ساعة
محمود كهربا

بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك.. كهربا يدخل بحالة إغماء (فيديو)

منذ24 ساعة
المنتخب النسوي تحت 20 عاما

المنتخب الوطني النسوي تحت 20 عاما يلتقي نظيره اللبناني ودياً في عمان

15 نيسان 2024
تشافي هيرنانديز

برشلونة يستقر على خليفة تشافي

15 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ16 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 