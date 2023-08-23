سعود علي آل ثاني رئيساً للاتحاد الدولي لكرة السلة

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وسبق للشيخ سعود أن استلم مناصب رياضية عدّة، كان آخرها رئاسة الإتحاد الآسيوي لكرة السلة لسنوات عدة.في وقت يستعد الاتحاد الدولي لكرة السلة لاطلق نهائيات كاس العالم 2023 في كل من الفليبين، اليابان واندونيسيا.