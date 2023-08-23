سعود علي آل ثاني رئيساً للاتحاد الدولي لكرة السلة

انتخب المؤتمر الثاني والعشرون للاتحاد الدولي لكرة السلة رئيساً جديداً وأعضاء للمجلس المركزي لدورة 2023-2027 القادمة في العاصمة الفليبينية مانيلا، حيث تم انتخاب الشيخ سعود علي آل ثاني، الذي خلف هامان نيانغ، في أن يصبح الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة السلة، بالإجماع من قبل جميع الحاضرين.اضافة اعلان
وسبق للشيخ سعود أن استلم مناصب رياضية عدّة، كان آخرها رئاسة الإتحاد الآسيوي لكرة السلة لسنوات عدة.
في وقت يستعد الاتحاد الدولي لكرة السلة لاطلق نهائيات كاس العالم 2023 في كل من الفليبين، اليابان واندونيسيا.