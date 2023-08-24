الخميس 24 آب 2023
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مدرب منتخب السلة يؤكد جاهزية لاعبيه لمنافسات كأس العالم رغم صعوبة المهمة

لاعب المنتخب الوطني أمين أبو حواس خلال التدريب الصباحي - (الإتحاد الأردني لكرة السلة)
لاعب المنتخب الوطني أمين أبو حواس خلال التدريب الصباحي - (الإتحاد الأردني لكرة السلة)
خالد تيسير العميري- موفد اتحاد الإعلام الرياضي 

مانيلا – باشر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اليوم  (الخميس) تدريباته في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، وذلك تأهبا لانطلاقة مشواره في نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 من صباح يوم السبت  في صالة "مول أوف آسيا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن مباريات المجموعة الثالثة.اضافة اعلان
وتشهد التدريبات انتظام اللاعبين جميعا وهم : زيد عباس وأحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وفريدي وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومالك كنعان وزين النجداوي وهاشم عباس وأحمد حموري ورونديه جيفرسون، وتبدو صفوف "الصقور" مكتملة قبل الشروع في المنافسات الرسمية، بإستثناء لاعب "الجناح" أمين أبو حواس، الذي لم تمنعه الإصابة السابقة من مواصلة التدريب واللعب حتى الآن، لكن الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، سيكون حريصا على منحه دقائق لعب مناسبة، تجنبا لتفاقم إصابته.

الصوص: المهمة صعبة 
وتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المؤتمرات الصحفية بصالة "مول أوف آسيا أرينا"، بحضور حشد غفير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عن جاهزية المنتخب الوطني لتقديم صورة مشرفة عن كرة السلة الأردنية، رغم إيمانه بصعوبة المهمة أمام منتخبات كبيرة بحجم الولايات المتحدة واليونان.
وقال الصوص: "سعداء بوجود الأردن في هذا المحفل العالمي، الذي نشارك به اليوم للمرة الثالثة، والمرة الأولى لي كمدرب للمنتخب الوطني، هناك فرق كبيرة في مجموعتنا، لكننا مستعدون لمواجهتهم"، لافتا أن المجنس رونديه جيفرسون يحظى بدعم وشعبية كبيرة في الفلبين، لكونه خاض تجربة احترافيه سابقة هناك، ومعربا في الوقت ذاته عن تمنياته بأن تحظى مباريات المنتخب الوطني بمؤازرتهم، إلى جانب أبناء الجالية الأردنية من المقيمين والمغتربين.

عباس: جاهزون للتحدي 
ورفع قائد المنتخب الوطني زيد عباس – أكثر اللاعبين الأردنيين مشاركة في كأس العالم بواقع 3 مرات – راية التحدي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، مؤكدا على جاهزيته وزملائه اللاعبين لخوض مباريات المونديال بثقة كبيرة وهمة عالية.
وأشار: "هذه مشاركتي الثالثة والأخيرة لي في كأس العالم، اشكر ثقة الجهاز الفني واتحاد السلة على منحي هذه الفرصة، الناس هنا يمتلكون شغفا كبيرا تجاه اللعبة، ونريد أن نظهر بصورة قوية لإسعادهم وبث الفرحة أيضا في الشارع الرياضي الأردني.
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