إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام سورية.. وماينديرسما راض عن المعسكر التركي

يحيى قطيشات

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علمت " الغد"، أن اتحاد كرة القدم قرر إلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب الشباب مع نظيره المنتخب السوري، اللتين كانتا مقررتين في عمان اليوم وبعد غد، بسبب الأحوال الجوية التي تعيشها المنطقة حاليا، حيث عاد لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم الى فرقهم، تحضيرا للمشاركة في منافسات الدوري الذي ينطلق الأسبوع المقبل.وكان المنتخب قد أقام معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية، استمر عشرة أيام، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وخاض 3 مباريات ودية، خسر في الأولى أمام نظيره المنتخب التركي بنتيجة 3-0، وفاز في الثانية على فريق شاختار الأوكراني 2-1، وتغلب في التجربة الودية الثالثة على نظيره المنتخب العراقي بهدفين نظيفين بإمضاء إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري.وأكد المدير الفني للمنتخب، الهولندي بيتر ماينديرسما، أن المعسكر حقق الفائدة الفنية المرجوة منه، وخرج بالعديد من النقاط الإيجابية، مع ارتفاع مستوى الانسجام بين اللاعبين والانضباط التكتيكي، إلى جانب ما أظهره الفريق من التزام وتطبيق تعليمات الجهاز الفني.وعبر ماينديرسما، في تصريح في لـ"الغد"، عن رضاه التام من المعسكر، قياسا بالمكتسبات الفنية والبدنية من خلال خوض ثلاثة لقاءات على سوية عالية، إلى جانب تواجد أسماء جديدة مع الفريق، والحرص إلى إشراك جميع اللاعبين خلال المواجهات، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.وضمت قائمة اللاعبين خلال المعسكر كلا من سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة وعبد الرحمن الخضور.ويتطلع اتحاد الكرة، من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للفريق، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما أن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني أفضت عن خروجه من الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين، حقق فيهما الفوز بالنتيجة نفسها (2-1).وتبقى الفرصة متاحة أمام اللاعبين الذين يثبتون حضورهم في منافسات الدوري، لتمثيل المنتخب في الفترة المقبلة، خصوصا وأن الجهاز الفني يحرص على متابعة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين لتعزيز صفوف المنتخب بأوراق جديدة تعطي إضافة فنية للمنتخب في الجانبين الدفاعي والهجومي.