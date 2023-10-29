اسم شخصيتي في مسلسلي المقبل "أبو عبيدة".. محمد رمضان يستفز القناة العاشرة الإسرائيلية (فيديو)

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قال رمضان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق Instagram: "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي، لأني نشرت فيديو يحث العرب على الاتحاد، والدفاع عن إخواتنا ونسائنا وأطفالنا ودمائنا في غزة، وقالت لهم ألا يشاهدوا مسلسلاتي مرة ثانية ولا يستمعوا لأغانيّ، لأنه رجل يدافع عن إخوته في فلسطين".وتابع: أقول لهم هذا أقل واجب أقدمه لأخواتي، والواجب الثاني الذي أقدمه لكم في القناة العاشرة الإسرائيلية، اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله أبو عبيدة.ومن ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان عن تبرعه بأجره في الحفلات الفنية بالمنطقة العربية لأهالي غزة، دعمًا لشعب فلسطين.ونشر محمد رمضان ستوري على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات Instgram وعلق قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية و خارجها لمساندة أخوتي في غزة".