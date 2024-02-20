"الوكلاء" يرصدون رحيل عموتة.. ميساء تحظى بإطراء عراقي.. عوض يوزع الحلوى بتدريب الجليل

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



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الحديث عن رحيل عموتة يفتح شهية "الوكلاء"

ساهم الحديث عن قرب رحيل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة عن المنتخب، في فتح شهية عدد من وكلاء اللاعبين والسماسرة، الذين يدرسون البدء بإرسال رسائل إلى اتحاد الكرة، بضرورة الاهتمام بمدرب معين، والعمل على استقطابه انطلاقا من أن هذا المدرب يخدم مصلحة المنتخب في المرحلة المقبلة.

ووفق المعلومات فإن عددا من وكلاء اللاعبين يستعدون لطرح أكثر من اسم مدرب على الاتحاد، للفوز بالتعاقد معه، وهو ما يفعله أيضا سماسرة في هذا المجال، يبحثون عن ترشيح مدرب معين، تمهيدا للاستفادة من المردود المادي والفوز بنسبة من العقد. يشار إلى أن الشارع الرياضي، ينتظر توضيحا رسميا من اتحاد الكرة حول مستقبل عموتة مع المنتخب، في ظل تصريحات المدرب بقرب رحيله، فيما اعلن الاتحاد أن المدرب مرتبط بعقد طويل الأمد مع المنتخب الوطني.



إشادة عراقية باستمرارية تألق ميساء جبارة

أشاد صحفي عراقي بلاعبة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم ميساء جبارة، التي باتت على أبواب الـ35 عاما، وهي تقدم مستويات فنية متميزة، كان آخرها أول من أمس أمام المنتخب السعودي في بطولة غرب أسيا المقامة حاليا في جدة، حيث سجلت جبارة هدفا للمنتخب من أصل 3 فاز بها المنتخب النسوي على نظيره السعودي.

واعتبر الزميل العراقي، أن ميساء تعتبر مثالا للاعبة المثابرة القوية المتميزة، التي وصلت إلى هذه المرحلة من العمر، وبالرغم من ذلك تحافظ على أدائها ومستوياتها الفنية القوية، وهو أمر نادرا ما يحدث في الكرة النسوية، بل وأحيانا في كرة القدم عند الرجال، حيث الاستمرارية في الأداء العالي في عمر الـ35 عاما.

الصحفي العراقي نشر صورة للاعبة على صفحتة الشخصية، مشيدا بما وصلت إليه من إنجازات.



أليكس يثير حفيظة مدربين محليين

أثار المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، حفيظة عدد من المدربين المحليين، بسبب تطور نفوذه في الاتحاد، وتعيينه أخيرا رئيسا للجنة اختيار المشاركين في دورة التدريب الدولية "البرو".

وتلقت "الغد" أكثر من اتصال، يستفسرون فيه عن الأسباب التي تدفع الاتحاد لدعم أليكس بهذا الشكل، على اعتبار أن المدرب الهولندي تلقى شهاداته التدريبية في الأردن، وتحديدا شهادة "البرو" التي تلقاها خلال دورة عقدت في الأردن، مؤكدين أن هناك كفاءات أردنية تستحق مثل هذه المناصب.

أحد المدربين طلب إتاحة المجال أمامه للقاء صحفي، يتحدث فيه عن بعض الأمور والتفاصيل التي تتعلق بمثل هذه الجوانب.



فادي عوض يتدرب مع الجليل ويوزع الحلويات



شارك لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم فادي عوض، في تدريب فريق الجليل الذي أقيم أول من أمس، وذلك للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية، لحين التحاقه بفريقه الماليزي لاحقا. ويتواجد عوض حاليا في الأردن، بعد عودة المنتخب من كاس أسيا متوجا بالمركز الثاني، بانتظار تحديد موعد عودته لفريقه الماليزي.



فادي عوض حرص على إحضار الحلويات "الكنافة"، خلال مشاركته في تدريب الجليل، وذلك احتفالا بنتائج منتخب النشامى في البطولة القارية.



مدرب يرسل سيرته الذاتية إلى لبنان

أرسل أحد المدربين المحليين،سيرته الذاتية إلى ناد لبناني، عبر أحد وكلاء اللاعبين، أملا في الحصول على فرصة تدريب هناك. وأكد مصدر أن المدرب المعروف، استجاب لرغبة وكيل اللاعبين وقام بإرسال سيرته الذاتية للفريق اللبناني المعروف، بانتظار البدء في المفاوضات المباشرة، تمهيدا للتوصل إلى قرار نهائي، سواء بالاتفاق أو إعلان فشل المفاوضات.

يشار إلى أن الأندية اللبنانية، لها خبرة في التعامل مع المدربين الأردنيين، من خلال تجارب سابقة.



إصابة عبدالستار تدفع الوحدات للتفاوض مع الجعيدي

دفعت الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم أحمد عبدالستار، إدارة النادي للبحث عن التعاقد مع حارس المرمى أحمد الجعيدي الذي قام بفسخ عقده مع فريق شباب الأردن.

ويعاني عبدالستار من إصابة من المرجح أن تبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم، وبالتالي ضرورة البحث عن حارس بديل، ليقع الاختيار على الجعيدي الذي دخل في مفاوضات مع النادي بانتظار الإعلان رسميا عن مصير المفاوضات.



أسبوعان غامضان في مرحلة إعداد "الأولمبي"

ما يزال المنتخب الألمبي لكرة القدم، ودائرة المسابقات في الاتحاد، يبحثان عن حلول للمرحلة الغامضة في فترة إعداد المنتخب الأولمبي، استعدادا لنهائيات كأس أسيا التي تقام في قطر منتصف شهر نيسان (إبريل) المقبل.

وتقع المرحلة الغامضة، ما بين يوم 28 أذار (مارس) المقبل موعد انتهاء بطولة غرب أسيا التي تقام في السعودية بمشاركة المنتخب الأولمبي، ويوم 15 نيسان المقبل موعد النهائيات الآسيوية، حيث يعيش الأولمبي في هذه المرحلة في فترة فراغ من المباريات والمعسكرات. ويدرس المعنيون كيفية التحايل على هذه المرحلة بما يخدم المنتخب الأولمبي وتحضيراته، خاصة في ظل غموض هذه الفترة التي من المتوقع أن تشهد غيابا لتجمع المنتخب إذا ما التحق اللاعبون بأنديتهم.

ووفق المعلومات فإن هناك عدة حلول مقترحة، أبرزها إفاد المنتخب في معسكر تدريبي إلى قطر قبيل انطلاق البطولة، في حال وافقت الأندية على السماح للاعبيها بالالتحاق بالمنتخب، بانتظار حسم التفاصيل واتضاح الرؤيا بشأن هذه الفترة.



5 دنانير للاعبي دوري المحترفين



كشف مدير فني لأحد أندية المحترفين، أن عددا من لاعبيه يحصلون على 5 دنانير يوميا أو كل يومين، كأجرة طريق لحضور التدريبات، في ظل عدم قدرة الإدارات على دفع رواتب اللاعبين. المدرب قال في تصريح لـ"الغد" : الإدارة تقوم بمنح أغلب اللاعبين 5 دنانير أو 10 في بعض الأحيان، لضمان حضورهم للتدريبات، مع وعود بصرف المستحقات فور ورود الحلول من اتحاد الكرة وفق ما تتحدث به الإدارة.



حلمي مدربا للحد البحريني



تعاقد نادي الحد البحريني، مع المدرب الأردني إبراهيم حلمي، للإشراف على تدريب فريق كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة من المنافسات. وسبق لحلمي وأن اشرف على عدة فرق محلية وخارجية، قبل أن يتولى أخيرا مهمة تدريب فريق الحد.



أندية "الثانية" تهنئ بإنجاز منتخب الكرة

هنأت أندية الدرجة الثانية الـ16، اتحاد كرة القدم، بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في نهائيات كأس أسيا التي جرت أخيرا في قطر، وحل فيها منتخب النشامى بالمركز الثاني، بعد سلسلة من العروض الجيد. وأبرقت الأندية إلى اتحاد كرة القدم، مهنئة بهذا الانجاز، ومباركه لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، بهذا الإنجاز، متمنية أن تتواصل الإنجازات في المرحلة المقبلة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم أندية الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، أن أندية الثانية تؤكد اعتزازها بإنجاز النشامى، وتؤكد ضرورة الحرص على ديمومة مثل هذه الإنجازات بما يكفل تحقيق المزيد من الانتصارات مستقبلا، وصولا إلى كأس العالم.

كواليس النجوم

• شخصية رياضية قانونية، كشفت أن إنجاز المنتخب الوطني في كاس أسيا، دفع شخصيات رياضية أجنبية لإبراق التهاني بهذا الإنجاز، في مشهد يؤكد أهمية مثل هذه الإنجازات في تسويق الكرة الأردنية ولاعبيها.

• أندية معروفة عربيا وأسيويا أبدت رغبتها بالتعاقد مع لاعبي المنتخب الوطني، ولكنها اصطدمت بإغلاق فترة باب القيد، ما يعني تأجيل المفاوضات غلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

• أندية كرة القدم في مختلف الدرجات، تواصل التعبير عن أمنياتها بأن يقوم اتحاد الكرة، بإعفائها من الغرامات والعقوبات السابقة.. أندية الدرجة الأولى كانت أخر الأندية التي تمنت إقدام اتحاد الكرة على هذه الخطوة.

• فريق الجليل لكرة القدم، يسعى للتعاقد مع حارس مرمى ومدافع خلال المرحلة المقبلة.. النادي بدأ مساعيه للحصول على خدمات حارس المرمى خالد العثامنة الذي سبق وأن تولى حراسة مرمى فريق الصريح.

• مقرب من عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، كشف عن تدهور العلاقة بين عضو المجلس واتحاد الكرة، دون الحديث عن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع.

لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات ميساء جبارة - (من المصدر)

