نصب تذكاري في المنشية تخليدا لشهداء قلعة الكرك

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أزاح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الاثنين، الستار عن النصب التذكاري الذي أقامته الوزارة تخليدا لذكرى العقيد الشهيد سائد المعايطة ورفاقة من شهداء قلعة الكرك الذين ارتقوا خلال أداء الواجب قبل سبع سنوات وهم يتصدون لمجموعة ظلامية إرهابية حاولت العبث بأمن الوطن.وأقيم النصب التذكاري على الدوار الرئيسي لمنطقة المنشية في محافظة الكرك، مسقط رأس الشهيد المعايطة.واستذكر أبو السمن شهداء قلعة الكرك، وقال إن تلك الكوكبة من الشهداء استكملت مسيرة وطن أسس ونهض بالتضحية والبطولات.وأضاف أننا جميعا مدينون للذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن أمن الوطن وسلامته، حيث تأتي إقامة هذا النصب تخليدا لذكراهم واعترافا ببطولاتهم.من جهته، عبر العقيد المتقاعد محمود المعايطة والد الشهيد سائد عن مشاعره الجياشة في ذكرى استشهاد ولده، الذي كان على رأس كوكبة من رجال الوطن وهم يتصدون للمجموعة الإرهابية التي تحصنت في قلعة الكرك وحاولت النيل من أمن الوطن في مثل هذا اليوم قبل سبع سنوات.وقال المعايطة إننا نقف اليوم وفاء لمن بذلوا دماءهم رخيصة لأجل الوطن فأكرموه بأرواحهم وسطروا البطولات بالمهج والأنفس.وثمن جهود وزارة الأشغال العامة في إقامة الصرح التذكاري وفاء لشهداء القلعة، وقال: "باسم ذوي الشهداء نقدر ما بذلتموه من جهد لإنجاز هذا المعلم الذي ينطق بالوفاء لمن قضوا في سبيل الوطن وأمنه".ويتشكل الصرح التذكاري الذي أقيم على نفقة وزارة الأشغال العامة من مجسم لأسد يعتلي قاعدة إسمنتية تحتوي على جدارية لقلعة الكرك تعبيرا عن لقب "أسد القلعة" الذي أطلق على الشهيد سائد المعايطة.