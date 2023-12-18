الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نصب تذكاري في المنشية تخليدا لشهداء قلعة الكرك

نصب تذكاري في المنشية تخليدا لشهداء قلعة الكرك
نصب تذكاري في المنشية تخليدا لشهداء قلعة الكرك
أزاح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الاثنين، الستار عن النصب التذكاري الذي أقامته الوزارة تخليدا لذكرى العقيد الشهيد سائد المعايطة ورفاقة من شهداء قلعة الكرك الذين ارتقوا خلال أداء الواجب قبل سبع سنوات وهم يتصدون لمجموعة ظلامية إرهابية حاولت العبث بأمن الوطن.اضافة اعلان

وأقيم النصب التذكاري على الدوار الرئيسي لمنطقة المنشية في محافظة الكرك، مسقط رأس الشهيد المعايطة.

واستذكر أبو السمن شهداء قلعة الكرك، وقال إن تلك الكوكبة من الشهداء استكملت مسيرة وطن أسس ونهض بالتضحية والبطولات.

وأضاف أننا جميعا مدينون للذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن أمن الوطن وسلامته، حيث تأتي إقامة هذا النصب تخليدا لذكراهم واعترافا ببطولاتهم.

من جهته، عبر العقيد المتقاعد محمود المعايطة والد الشهيد سائد عن مشاعره الجياشة في ذكرى استشهاد ولده، الذي كان على رأس كوكبة من رجال الوطن وهم يتصدون للمجموعة الإرهابية التي تحصنت في قلعة الكرك وحاولت النيل من أمن الوطن في مثل هذا اليوم قبل سبع سنوات.

وقال المعايطة إننا نقف اليوم وفاء لمن بذلوا دماءهم رخيصة لأجل الوطن فأكرموه بأرواحهم وسطروا البطولات بالمهج والأنفس.

وثمن جهود وزارة الأشغال العامة في إقامة الصرح التذكاري وفاء لشهداء القلعة، وقال: "باسم ذوي الشهداء نقدر ما بذلتموه من جهد لإنجاز هذا المعلم الذي ينطق بالوفاء لمن قضوا في سبيل الوطن وأمنه".

ويتشكل الصرح التذكاري الذي أقيم على نفقة وزارة الأشغال العامة من مجسم لأسد يعتلي قاعدة إسمنتية تحتوي على جدارية لقلعة الكرك تعبيرا عن لقب "أسد القلعة" الذي أطلق على الشهيد سائد المعايطة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مصنع للحاويات ببلدية الكرك أحد المشاريع التي تدعم موازنتها-(الغد)

عبر مشاريع استثمارية.. بلديات بالكرك من الاقتراض إلى الاعتماد على الذات

منذ18 ساعة
1701360779859550800

الكرك.. سكان "حمود" يعيدون الألق لقريتهم المنسية بالمبادرات التطوعية

30 تشرين الثاني 2023
مخلفات جمعت لتحويلها إلى سماد عضوي بمصنع الأسمدة بالكرك-(الغد)

"مصنع السماد" بالكرك.. تحويل النفايات من عبء بيئي لعائد مادي

23 تشرين الثاني 2023
أحد حوادث الانهيارات الصخرية التي تشهدها الكرك خلال تساقط الأمطار-(ارشيفية)

بؤر الشتاء الساخنة بالكرك.. متى تعالج بشكل كامل؟

19 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
مصنع للحاويات ببلدية الكرك أحد المشاريع التي تدعم موازنتها-(الغد)

عبر مشاريع استثمارية.. بلديات بالكرك من الاقتراض إلى الاعتماد على الذات

منذ18 ساعة
WhatsApp Image 2023-12-15 at 1.59.24 PM

الكرك : وقفتان دعما للشعب الفلسطيني

15 كانون الأول 2023
احد النشاطات الاجتماعية التي تقام بشكل دوري بالمتحف-(الغد)

"متحف الحياة".. حارس الموروث التراثي والثقافي الشعبي للكرك

14 كانون الأول 2023
الصرف الصحي

توسع الإسكانات الطابقية وغياب "الصرف الصحي".. مشكلة بيئية تتفاقم بالكرك

12 كانون الأول 2023
أغنام - (تعبيرية)

"المراعي المبكرة" بالكرك.. استراحة مالية لمربي المواشي من كلف الأعلاف

10 كانون الأول 2023
وقفة للتضامن مع غزة في الكرك

وقفة للتضامن مع غزة في الكرك

08 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

ماهر أبو طير |اليوم

92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

جهاد المنسي |اليوم

الكويت وفلسطين

نضال منصور |اليوم

الاتفاق على نقاط الاختلاف!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ18 ساعة
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 