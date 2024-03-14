باحثان من "اليرموك" يحصلان على دعم لمشروعهما حول "المساحات الخضراء"

حصل الباحثان من جامعة اليرموك، الدكتور خالد هزايمة من قسم الجغرافيا في كلية الآداب، والدكتور مهيب عواودة من قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم، على دعم لمشروعهما البحثي من صندوق دعم البحث العلمي التابع لمؤسسة عبد الحميد شومان.

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ويهدف المشروع الموسوم بعنوان "التحليل الجيومكاني للمساحات الحضرية الخضراء وجودة الهواء في عمّان في ضوء الرؤية الحكومية: خطة عمل مناخ عمّان: رؤية عمّان 2050" إلى إنتاج خرائط تفصيلية عالية الجودة عن نوعية ومساحات المناطق الخضراء في عمّان، ودراسة العلاقة بين توزيع المساحات الخضراء والتلوث الهوائي، بالإضافة إلى تقييم دور المساحات الخضراء في تحسين نوعية الهواء والراحة للسكان.



وستستخدم هذه الدراسة تقنيات ونماذج التحليل الجيومكاني لتقييم المساحات الخضراء الحضرية وجودة الهواء ودورها في النظام البيئي المحلي للمدينة من خلال استخدام مرئيات الاستشعار عن بعد عالية الوضوح المكاني وأجهزة رصد جودة الهواء منخفضة التكاليف.



كما سيتم الاعتماد على الطرق الكارتوغرافية لإنشاء الخرائط الخاصة بالدراسة ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية.



ويأتي هذا المشروع بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى، إذ سيصار إلى اختيار مواقع معينة ضمن حدود الأمانة لتركيب مجموعة من أجهزة استشعار جودة الهواء، ومتابعة سجلاتها خلال فترة التنفيذ الممتدة حتى عام 2026.



وتأتي هذه الدراسة انسجاماً مع رؤية وفلسفة جامعة اليرموك في تنفيذ ابحاث علمية تطبيقية تخدم المجتمع، وفي إطار توثيق التعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ومؤسسات دعم البحث العلمي الوطنية.