الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باحثان من "اليرموك" يحصلان على دعم لمشروعهما حول "المساحات الخضراء"

باحثان من "اليرموك" يحصلان على دعم لمشروعهما حول "المساحات الخضراء"
باحثان من "اليرموك" يحصلان على دعم لمشروعهما حول "المساحات الخضراء"

حصل الباحثان من جامعة اليرموك، الدكتور خالد هزايمة من قسم الجغرافيا في كلية الآداب، والدكتور مهيب عواودة من قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم، على دعم لمشروعهما البحثي من صندوق دعم البحث العلمي التابع لمؤسسة عبد الحميد شومان.

اضافة اعلان


ويهدف المشروع الموسوم بعنوان "التحليل الجيومكاني للمساحات الحضرية الخضراء وجودة الهواء في عمّان في ضوء الرؤية الحكومية: خطة عمل مناخ عمّان: رؤية عمّان 2050" إلى إنتاج خرائط تفصيلية عالية الجودة عن نوعية ومساحات المناطق الخضراء في عمّان، ودراسة العلاقة بين توزيع المساحات الخضراء والتلوث الهوائي، بالإضافة إلى تقييم دور المساحات الخضراء في تحسين نوعية الهواء والراحة للسكان. 


وستستخدم هذه الدراسة تقنيات ونماذج التحليل الجيومكاني لتقييم المساحات الخضراء الحضرية وجودة الهواء ودورها في النظام البيئي المحلي للمدينة من خلال استخدام مرئيات الاستشعار عن بعد عالية الوضوح المكاني وأجهزة رصد جودة الهواء منخفضة التكاليف.


 كما سيتم الاعتماد على الطرق الكارتوغرافية لإنشاء الخرائط الخاصة بالدراسة ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية. 


ويأتي هذا المشروع بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى، إذ سيصار إلى اختيار مواقع معينة ضمن حدود الأمانة لتركيب مجموعة من أجهزة استشعار جودة الهواء، ومتابعة سجلاتها خلال فترة التنفيذ الممتدة حتى عام 2026.


 وتأتي هذه الدراسة انسجاماً مع رؤية وفلسفة جامعة اليرموك في تنفيذ ابحاث علمية تطبيقية تخدم المجتمع، وفي إطار توثيق التعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان ومؤسسات دعم البحث العلمي الوطنية.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مسيرة إربد

مسيرة إربد.. أوقفوا كل أشكال التطبيع مع الكيان

23 شباط 2024
main_image64fc59cfe8c6d

ثلاثيني يقتل زوجته طعنا في الرمثا

23 شباط 2024
رسالة-اربد28-2-2021

حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق بلواء بني عبيد

18 شباط 2024
اقرأ أيضا
مشروع المدينة الحرفية بلواء بني عبيد حيث ينتظر أعمال البنية التحتية لتشغيله-(الغد)

"بعد الفصل".. إنجاز "المدينة الحرفية" في بني عبيد إلى إشعار آخر

منذ16 ساعة
170350_4_1642013853

إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

منذ20 ساعة
1d9c1f5c-فصل-الكهرباء-تعبيرية-780x470 (1)

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة

12 آذار 2024
رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد

مسّاد يوجه رسالة إلى أسرة جامعة اليرموك بمناسبة شهر رمضان المبارك

12 آذار 2024
429b36b5-مديرية-الأمن-العام-أرشيفية

الجيش والأمن يتابعان التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

12 آذار 2024
مديرية الأمن العام

الأمن عن بلاغ انفجار في إربد: لم نعثر على أي شي

12 آذار 2024
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ16 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ16 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 