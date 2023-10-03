تعليق دوام مدرسة الكريمة بعد ارتفاع حالات التسمم

علا عبد اللطيف

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علق مدير التربية والتعليم في لواء الغور الشمالي دوام مدرسة الكريمة الثانوية بعد ارتفاع عدد الطالبات اللاتي ظهرت عليهن أعراض التسمم إثر استنشاق مبيد حشري من مزرعة مجاورة، بحسب مصدر تربوي.وأكد المصدر أن قرار التعليق جاء بعد الحاجة له ودراسة الموضوع من جميع الجوانب كإجراء احترازي حفاظا على سلامة الطالبات.وارتفع عدد الطالبات اللواتي تعرضن يوم أمس الاثنين لحالة تسمم إثر استنشاقهن مواد كيماوية داخل الحرم المدرسي في منطقة الكريمة بلواء الغور الشمالي.وقال مصدر من مستشفى عبيدة الحكومي إنه وصل إلى طوارئ المستشفى 30 طالبة من مدرسة الكريمة الثانوية تعرضن لضيق في التنفس.وأضاف المصدر أنه بعد عمل الفحوصات الطبية تبين أن الطالبات استنشقن مادة معقمة تستخدم لتعقيم البيوت البلاستيكية.ووصف جميع الحالات بالممتازة، مشيرا إلى خروج 10 طالبات بعد تلقيهم العلاج، لكن ما زالت 20 حالة تحت المراقبة بوضع صحي جيد.ورجح مصدر أمني أن تكون الحادثة متصلة بإصابة 5 طالبات يوم أمس بضيق تنفس بعد أن قام أحد المزارعين المجاورين للمدرسة برش غاز داخل مزرعته، ما أثر على الجهاز التنفسي لدى الطالبات.وأكد المصدر الأمني أن الوضع مستقر وما زال الجهاز الأمني يحقق في الحادثة.