فيديو لا يتجاوز الـ10 ثوان لنصر الله يرعب إسرائيل مما هو قادم

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وعلقت وكالتا "عكا" و "يسرائيل هيوم" العبريتان بان ظهور نصرالله في مقطع الفيديو القصير، ربما إشارة لما هو قادم.وحسب محللين سياسيين ينتظر الكيان الصهيوني والغرب، وتترقب أمريكا ومعها العالم كله تقريبا خطابا من السيد حسن نصر الله لمعرفة ما سيقرُّ عليه رأيه، ولإدراكهم أن صمته ينطوي على فصاحة بليغة تزرع الحيرة، والقلق، في نفوس الخصوم والأعداء، ولعلها تشكل جزءا من الحرب النفسية التي يشنها نصر الله ضدهم.يذكر انه وللمرة الاولى منذ بدء معركة طوفان الأقصى، أعلن حزب الله يوم 25 من تشرين الاول اكتوبر عبر صورة جمعت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، عن اجتماع بين الأطراف الثالثة.وفي وقت سابق كشف مسؤول في "حزب الله" سبب عدم إطلالة أمينه العام حسن نصر الله، على الإعلام لمخاطبة الرأي العام"، مؤكدا أن ذلك جزء من إدارته لهذه المعركة.وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في تصريحات لقناة "الميادين"، إن "المقاومة تعرف طريقها الذي اختارته للدفاع عن بلدها جيدا، وتعرف أي عدو تقاتل، ومن يقف وراءه، ومعها بيئة صلبة لا تؤثر فيها كل حملات التضليل والتهويل".وأكد أن "الأمين العام للحزب حسن نصر الله يتابع مجريات هذه المواجهة هنا في لبنان وما يحدث في غزة ساعة بساعة ولحظة فلحظة، وهو يشرف على إدارة هذه المعركة في تواصله المباشر مع القيادات الميدانية للمقاومة، ويشرف على كل المجريات الميدانية والسياسية". -العالم