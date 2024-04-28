اتحاد عمان يتطلع لرد اعتباره أمام الإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان - تشهد صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مباراة منتظرة تجمع بين فريقي الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن إياب المرحلة الثالثة من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة للموسم 2023-2024، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصة الرقمية "الغد سبورت"، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعليق الزميل محمد ملص.ويستقبل فريق النادي الأرثوذكسي نظيره فريق نادي المقاولين عند الساعة 7:30 مساء في صالة "إميل وماري حداد"، بمنطقة عبدون.وشهدت مباريات مرحلة الذهاب، فوز فرق؛ الإنجليزية على اتحاد عمان (65-53) والأرثوذكسي على المقاولين (82-46) واتحاد عمان على المقاولين (67-37) والأرثوذكسي على الإنجليزية (77-68) واتحاد عمان على الأرثوذكسي (76-75) والإنجليزية على المقاولين (42-31). ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المرحلة الثالثة برصيد 5 نقاط، متقدما على فريقي اتحاد عمان والإنجليزية بأفضلية فارق السلات المسجلة، واللذان يأتيان في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يأتي فريق المقاولين رابعا برصيد 3 نقاط.ووفقا للتعليمات، يتم في هذا الدور ترتيب مراكز الفرق من 1 إلى 4، لتحديد هوية طرفي النهائي، الذي يقام بسلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة على "الميدالية البرونزية"، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.