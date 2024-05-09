الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي واتحاد عمان يبلغان الدور النهائي لـ"سلة الناشئين"

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة - تعبيرية
 تأهل فريقا الأرثوذكسي واتحاد عمان إلى المرحلة الرابعة والأخيرة "الدور النهائي" من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، فيما سيتنافس فريقا الإنجليزية والمقاولين على المركز الثالث "الميدالية البرونزية".اضافة اعلان
وتنطلق المرحلة النهائية يوم غد، حيث يستقبل فريق الأرثوذكسي نظيره اتحاد عمان عند الساعة 6 مساء يوم غد في صالته "إميل وماري حداد"، في سلسلة تتألف من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات.
ويلتقي في اليوم ذاته فريقا الإنجليزية والمقاولين عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في سلسلة مكونة من 3 مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين متتاليين.
وشكلت مباريات الجولة الأخيرة من إياب المرحلة الثالثة بروفة للفرق الأربعة تأهبا لخوض المرحلة النهائية، حيث فاز الأرثوذكسي على اتحاد عمان بنتيجة (70-62)، في مباراة برز فيها لاعبه فارس أبو سالم بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و12 متابعة وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 24، فيما كان ظافر كيالي اللاعب الأبرز من جانب فريق اتحاد عمان بتسجيله 22 نقطة و8 متابعات وتمريرتين و3 سرقات للكرة بفاعلية 20.
وفي مباراة أخرى، فاز فريق الإنجليزية على فريق المقاولين بنتيجة (77-34)، في مباراة برز فيها لاعبه كريم الخوالدة بتسجيله 31 نقطة و9 متابعات و5 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30، فيما برز باسل خضر من جانب لاعبي المقاولين بتسجيله 9 نقاط و11 متابعة وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 17.  
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