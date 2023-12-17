"الأولمبي" يعتذر عن عدم المشاركة بـ"السلة العربية" ويعسكر في القاهرة

خالد تيسير العميري

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عمان – قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الـ25 من البطولة العربية للمنتخبات الرجال بكرة السلة، والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة بالفترة من 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، إلى 3 من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، وذلك لأسباب فنية.وستقام البطولة العربية بمشاركة 9 منتخبات بعد اعتذار المنتخب الوطني، وهي: الإمارات والمغرب وليبيا والكويت وموريتانيا والجزائر وتونس والصومال ومصر "البلد المنظم"، على أن تجري مراسم سحب القرعة يوم بعد غد في "القاهرة".ويأتي قرار الاعتذار عن عدم المشاركة، بناء على رؤية المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي مروان معتوق، والذي يشغل أيضا منصب مدير تطوير المنتخبات الوطنية كافة، إلى جانب مساعده هيثم طليب، في ظل عدم جاهزية اللاعبين وحاجتهم إلى فترة تحضير وإعداد أكبر.ووفقا لمصادر مطلعة لـ"الغد"، فإن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، يسعى أيضا إلى تجنب تحطيم عزيمة اللاعبين الشباب وتكبيدهم خسائر كبيرة تؤثر على معنوياتهم في مرحلة سنية مبكرة، خاصة وأن المنتخبات المشاركة في الاستحقاق العربي، تدخل البطولة بنجوم الصف الأول لديها.وغادر وفد المنتخب الوطني الأولمبي للرجال تحت 23 عاما إلى "القاهرة" أمس، للاكتفاء بإقامة معسكر تدريبي يتخلله خوض عدد من المباريات الودية مع المنتخبات المشاركة على هامش البطولة العربية، على أن يختتم معسكره القصير يوم 26 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي.وتضم قائمة "الأولمبي" المغادرة إلى معسكر مصر، كلا من: مروان معتوق مديرا فنيا، هيثم طليب مساعدا للمدرب، إبراهيم بني فواز معالجا، محمد الدباس مديرا للمنتخبات الوطنية، إلى جانب 17 لاعبا، وهم: عبدالله الزعبي، سعيد الخوالدة، أحمد الخزاعله، أدهم دجاني، روحي الكيلاني، أحمد الحموري، علي كنعان، باسل أبو عبود، فادي قرمش، نبيل أبو شريخ، عاكف الشياب، عصام هزايمة، عمر أبو شريخ، نبيل خوالده، ومحمود هزايمة، عمر سلمان، عبدالله شتات.ومن الجدير بالذكر، أن البطولة العربية تشكل فرصة تحضير جيدة للمنتخبات الآسيوية المشاركة قبل شروعها في المحطة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة (السعودية 2025)، وكذلك الأفريقية، حيث يتواجد "صقور الأردن" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات، العراق وفلسطين والسعودية، وستقام مباريات النافذة الأولى في نهاية شباط (فبراير) من العام 2024.مواجهة منتظرة بين اتحاد عمان والأرثوذكسي اليومتشهد صالة "إميل وماري حداد" في النادي الأرثوذكسي بمنطقة عبدون، مواجهة ملتهبة تجمع بين فريقي اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 7:30 من مساء اليوم، ضمن إياب منافسات المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.وكان من المقرر، أن يقام اللقاء عند الساعة السادسة من مساء يوم غد، قبل أن يتم تقديم موعد المباراة لتقام اليوم بالاتفاق مع الناديين.ويتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى "مؤقتا" برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، يليه اتحاد عمان ثانيا برصيد 16 نقطة من 8 مباريات، ويأتي الرياضي ثالثا برصيد 13 نقطة، ونجوم الإنجليزية رابعا برصيد 11 نقطة، ويحل فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 9 نقاط لكل فريق.