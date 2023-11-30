الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختباران سهلان لاتحاد عمان والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين" اليوم

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جانب من مباراة فريقي الجبيهة ونجوم الأرثوذكسي بدوري الناشئين - (من المصدر)
عمان – تنطلق اليوم مباريات إياب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة عن مجموعتي فرق العاصمة، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة مواجهتي نجوم الجبيهة والأرثوذكسي عند الساعة الساعة 4 مساء، تليها مواجهة الأهلي ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5:30 مساء.اضافة اعلان
وستكون صالة الفحيص مسرحا لمواجهة فريقي نجوم الأردن واتحاد عمان عند الساعة 3 من مساء اليوم أيضا، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص، كما ستشهد الصالة نفسها مباراة الجبيهة والإنجليزية عند الساعة 4:30 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الرياضي على نجوم الأردن (66-52)، في لقاء برز فيه لاعبه عمر الفقيه بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و12 متابعة وتمريرتين و5 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 26.
وأنهى اتحاد عمان ذهاب المرحلة الأولى متصدرا لمجموعته الأولى برصيد 10 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 9 نقاط والرياضي ثالثا برصيد 8 نقاط، ونجوم الأردن رابعا برصيد 7 نقاط، ونجوم الإنجليزية خامسا برصيد 6 نقاط، ونجوم الجبيهة سادسا برصيد 5 نقاط.
وتغلب الأهلي على المقاولون (65-32)، في لقاء برز فيه لاعبه بكر الأداربة بتسجيله 4 نقاط مع 16 متابعة وتمريرة و9 ستيل بفاعلية 17، ليحتل الأهلي المركز الرابع في مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، متخلفا عن نجوم اتحاد عمان بأفضلية فارق السلات، والأخير حل ثالثا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يتصدر الإنجليزية الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي برصيد 9 نقاط، ويأتي الجبيهة خامسا برصيد 6 نقاط والمقاولون سادسا بـ5 نقاط.
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