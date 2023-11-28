4 انتصارات بـ"سلة الناشئين".. ومباراتان اليوم

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

تختتم اليوم منافسات ذهاب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي الرياضي مع نجوم الأردن عند الساعة 5 مساء، تليها مواجهة المقاولون والأهلي عند الساعة 6:30 مساء.وشهدت مباريات أول من أمس، فوز اتحاد عمان على نجوم الجبيهة بنتيجة (109-38)، في لقاء برز فيه اللاعب يزن أبو غوش بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 21 نقطة و15 متابعة وتمريرتين بفاعلية 32، كما تغلب الرياضي على نجوم الإنجليزية (66-30) في لقاء برز فيه لاعبه عمر الفقيه بتسجيله 6 نقاط مع 5 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 13.وقفز اتحاد عمان إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 9 نقاط، ويأتي الرياضي ثالثا برصيد 6 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات على فريقي نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية، اللذان حلا في المركزين الرابع والخامس تواليا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي نجوم الجبيهة سادسا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.وفي لقاءين أقيما بصالة الحسن للشباب في إربد، حسم الجليل موقعة "ديربي الشمال" مع كفريوبا (66-41)، في لقاء برز فيه لاعبه أحمد بربري بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 19 نقطة ومتابعتين و12 تمريرة حاسمة و12 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 31، كما تغلب بيت ايدس على دير أبي سعيد (69-17)، في لقاء برز فيه لاعبه يوسف ناصر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 13 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة و8 سرقات للكرة بفاعلية 22.وتصدر الجليل جدول ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط "العلامة الكاملة"، يليه بيت ايدس ثانيا برصيد 5 نقاط، وكفريوبا ثالثا برصيد 4 نقاط، ودير أبي سعيد رابعا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.وينص نظام بطولة دوري الناشئين - الذي وزعت فرقه الـ20 على أربع مجموعات تلعب بنظام الدوري الكامل من مرحلتين بواقع مجموعتين لفرق العاصمة تضم (12 ناد) ومثلها لفرق الشمال تضم (8 أندية) - على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة إلى المرحلة الثانية وبواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، فيتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة، وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، حيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.