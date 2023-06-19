الصوص: راض عن معسكر اليونان.. والدوري لا يلبي طموحات التحضير للمونديال

خالد تيسير العميري

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عمان – أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، وسام الصوص، أن المعسكر الأول الذي أجراه "صقور الأردن" في اليونان مطلع الشهر الحالي، حقق الأهداف المنشودة من إقامته، مطالبا الجماهير الأردنية بتقدير تضحيات اللاعبين ودعمهم خلال المرحلة المقبلة، وذلك للظهور بأفضل صورة ممكنة في النسخة التاسعة عشرة من كأس العالم، التي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته لنهائيات كأس العالم، بعد الشروع في معسكره الثاني بليتوانيا، والذي يستمر حتى 26 من الشهر الحالي، ويتخلله خوض 3 مباريات ودية مع منتخب ليتوانيا للشباب تحت 20 عاما وفريق جامعة VMU.وتأتي هذه المحطة الإعدادية في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة بكأس العالم 2023 بعد وقوعه في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل "الصقور" مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.وقال المدير الفني وسام الصوص في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "لقد حقق المعسكر الأول في اليونان أهدافه، وخلقنا الفرصة الحقيقية أمام اللاعبين الشباب لإثبات إمكانياتهم وإكسابهم الخبرات ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية في أجواء منافسة حقيقية"، مشددا على وجود إجماع بأن المسابقات المحلية لا تلبي طموحات تحضير المنتخب الوطني لبطولة كبيرة بحجم كأس العالم.وتابع: "نحاول الاستثمار بالعناصر الشابة، محمود الهزايمة وفادي قرمش وأحمد الحموري، وغيرهم، نريد إعدادهم للمستقبل وزيادة المنافسة على المقاعد المتاحة بين اللاعبين لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطني في المونديال، أرى أن طريقة التدرج في التحضير واعتماد مبدأ المداورة، سنحصد مخرجاتها في المستقبل القريب".وكان المنتخب الوطني، خاض مباراة ودية خلال معسكره الأول في اليونان، وخسرها مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما بنتيجة (58-62).وحول معسكر ليتوانيا، يقول الصوص: "وظيفتي بعيدة عن حصر الخيارات الفنية في وقت مبكر، أريد منح فرصا حقيقية للاعبين كافة من أجل إثبات أنفسهم ضمن سياسة التدرج في المستوى والخيارات البشرية، حلمي دائما أن أحظى بقائمة تضم 25 لاعبا بمستوى متقارب، وبشكل يصعب مهمة الاختيار"، لافتا إلى أن كرة السلة الأردنية تعاني منذ سنوات طويلة من وجود فجوة في مستوى اللاعبين الأساسيين مقارنة مع لاعبي الاحتياط، والتي بدأت تنخفض وتتلاشى مع التخطيط الصحيح.وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر ليتوانيا، كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات اغناسيو ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: زيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري وفريدي إبراهيم وأمين أبو حواس، فيما يغيب عن تحضيرات المنتخب، اللاعبون: هاشم عباس وكيدن نجداوي وأحمد الدويري والمجنس دار تاكر.وتطرق الصوص للحديث عن اللاعب الجديد أسامة شاهر (22 عاما)، والذي شارك مع المنتخب الوطني في معسكر اليونان للوقوف على مستواه، لافتا: "لا نهدأ في محاولاتنا للبحث عن لاعبين مقيمين في الخارج وبإمكانهم تقديم الإضافة، لقد تواصلنا مع أسامة منذ فترة طويلة، ويجيد اللعب في مركزي صناعة الألعاب والشوتينغ غارد، وعليه إثبات نفسه ليحظى بفرصته، وما نزال نرصد لاعبين آخرين".وشارك اللاعب أسامة شاهر (185 سم) مع فريق جامعة "ليولا" بشيكاغو ضمن بطولة دوري الجامعات الأميركية لكرة السلة، وساهم بتأهل ففريق جامعته إلى نهائيات " March Madness" في العام 2021، قبل أن ينتقل إلى دوري كليات المجتمع " JUCO" في العام 2022.ولم يخف الصوص عمله بالتنسيق مع اتحاد كرة السلة، على إنجاز تفاصيل الخطة البديلة المتعلقة بإيجاد مجنس جديد، حتى يكون جاهزا لمواجهة أي ظروف مفاجئة، سواء في كأس العالم أو خلال نوافذ التصفيات المقبلة المؤهلة لمونديال 2027 في قطر، مشيرا في هذا الصدد: "نحاول العمل على خطة بديلة، وهذا ليس حدثا جديدا أو مفاجئا بالنسبة لنا، هناك نوافذ بعد كأس العالم، ونريد أن نمتلك خيارات أوسع في مختلف مراكز اللعب، وهناك بعض العوامل القاهرة التي تؤخر حسم الملف".وثمن الصوص، دعم الجماهير الأردنية ومشاركتهم لاعبي المنتخب الوطني فرحة استقبال مجسم كأس العالم نهاية الأسبوع الماضي، لافتا: "حلمنا يكبر دائما ونمضي بخطوات ثابتة حتى لا يكون هدفنا مقتصرا على المشاركة في المونديال فقط، وإنما المنافسة والتأهل للأدوار المتقدمة، أتمنى على الجماهير دعم اللاعبين خلال فترة التحضيرات والابتعاد عن الانتقادات السلبية، لأن كرة السلة الأردنية كانت وما تزال ترسم البسمة على وجوه الجماهير الأردنية، نحن لا نطالب بتفعيل سياسة تكميم الأفواه، ولكنني أتمنى على الجماهير تقدير التضحيات المبذولة وإظهار الاحترام للاعبين".ومن المقرر أن يخضع لاعبو "الصقور" إلى إجازة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في الفترة من 27 حزيران (يونيو) الحالي إلى 2 تموز (يوليو) المقبل، قبل أن يتوجه إلى الجزء الشمالي من القارة الأميركية لخوض معسكر في كندا بالفترة من 3 إلى 11 تموز (يوليو) المقبل، ويتخلله خوض 5 مباريات ودية، حيث يلتقي مع فرق، جامعة تورنتو والمنتخب الكندي تحت 23 عاما وفريق منتخبات الدوري الأفريقي وفريق دوري النخبة الكندي (نياغارا – أسود النهر)، وفريق المحترفين الأجانب في دوري النخبة، وغالبيتهم من الجنسية الأميركية.