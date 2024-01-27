"النشامى" أمام العراق.. 10 انتصارات فقط والشقران يتزعم الهدافين

مهند جويلس

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الدوحة- ينحاز التاريخ للمنتخب العراقي على حساب المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل مواجهتهما المرتقبة غدا في ثمن نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، على ستاد خليفة الدولي عند الساعة الثانية والنصف مساء.وصعد المنتخب الوطني للدور الثاني من البطولة الآسيوية، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما تأهل المنتخب العراقي متصدرا عن المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط).والتقى المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في 47 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات فقط، مقابل تعرضه للخسارة في 25 مباراة، والتعادل في 12 مناسبة، وسجل المنتخب الوطني في شباك العراق 49 هدفا مقابل تلقيه 80 هدفا، علما بأن منتخبي البلدين التقيا أيضا ضمن التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد 3 مرات، فاز العراق في جميعها، بيد أنها لا تحتسب مباريات دولية بغض النظر عن أعمار اللاعبين المشاركين.وتستقبل قطر مباراة المنتخب الوطني ونظيره العراقي للمرة الثانية، حيث سبق وأن استضافت مباراة الفريقين في العام 2012، وانتهت بفوز "أسود الرافدين" بهدف نظيف، ضمن تصفيات كأس العالم، فيما يلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي للمرة الثانية أيضا بكأس آسيا بعد نسخة العام 2015 بأستراليا، والتي انتهت أيضا لصالح المنافس بالنتيجة ذاتها.ويتقدم المنتخب العراقي في التصنيف الدولي على المنتخب الوطني، إذ يحتل "أسود الرافدين" المركز 63 عالميا والمركز السابع على صعيد القارة الآسيوية، علما بأن المنتخب الوطني يحتل المركز 87 عالميا و13 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" نهاية العام الماضي.حقائق وأرقام- يعد المنتخب العراقي الفريق الأكثر مواجهة للمنتخب الوطني عبر تاريخ مواجهات "النشامى" منذ انطلاقه، بواقع 47 مباراة (من دون احتساب مباريات التصفيات الأولمبية).- 11 لاعبا من قائمة المنتخب الحالية، شاركوا في آخر مباراة بين الطرفين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهم: يزيد أبو ليلى، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب "ديارا"، نزار الرشدان، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، يزن النعيمات، إبراهيم سعادة ومحمود مرضي.- 17 مدربا أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني في مبارياته أمام المنتخب العراقي، (من دون احتساب مباريات التصفيات الأولمبية)، وتصدر محمد عوض هؤلاء المدربين بواقع 10 مباريات، مقابل 9 مباريات للمدرب المصري محمود الجوهري، و7 مباريات للعراقي عدنان حمد، و3 مباريات للبريطاني توني بانفيلد وسلوبودان أوغسانانوفيتش، ومباراتين لكل من مظهر السعيد، والروسي ألكسندر ماكسيمينكوف، والأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي، والبلجيكي فيتال بوركلمانز، ومباراة واحدة لكل من شحادة موسى، عزت حمزة، البرتغالي نيلو فينجادا، الإنجليزي راي ويلكينز، البلجيكي بول بوت، عبد الله أبو زمع، الإماراتيعبد الله المسفر، والمدرب المغربي الحالي الحسين عموتة.- خاض المنتخب الوطني مع نظيره العراقي 25 مباراة ودية، و10 مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، و6 مباريات ببطولة اتحاد غرب آسيا، ومباراتين في تصفيات كأس آسيا ومثلها في دورة الألعاب العربية، ومباراة وحيدة في كأس العرب وأخرى في نهائيات كأس آسيا.- 25 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في المنتخب العراقي، يتصدرهم بدران الشقران برصيد 5 أهداف، و3 أهداف لكل من عبد الله أبو زمع، مؤيد سليم وحسن عبد الفتاح، مقابل هدفين لكل من جمال أبو عابد، جريس تادرس، عامر ذيب، محمود شلباية، عبد الله ذيب، حمزة الدردور ويزن النعيمات، وهدف وحيد لكل من جمال إبراهيم، خالد عوض، راتب الداوود، عارف حسين، هشام عبد المنعم، غانم حمارشة، مصطفى شحدة، قصي أبو عالية، رأفت علي، عوض راغب، أحمد عبد الحليم، حسونة الشيخ، أحمد هايل، وبهاء فيصل، و3 أهداف جاءت بنيران صديقة.- يعد اللاعب السابق فيصل إبراهيم الأكثر مشاركة من جانب المنتخب الوطني في مباريات الأردن والعراق بواقع 16 مباراة.قائمة المباريات18-12-1971: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بالكويت ضمن تصفيات كأس آسيا.6-2-1981: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بثنائية نظيفة، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.8-2-1981: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت في الأردن.19-2-1982: خسر المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف من المنتخب العراقي، في المباراة الودية التي جرت بالعراق.21-2-1982: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بالعراق.18-5-1984: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ سجل الثلاثية كل من: جمال أبو عابد (51)، وجمال إبراهيم (68)، وخالد عوض (90+3)، في المباراة الودية التي أقيمت في الأردن.29-3-1985: خسر المنتخب الوطني بهدفين مقابل ثلاثة أهداف من المنتخب العراقي، وسجل الهدفين كل من: راتب الداوود (56)، وجمال أبو عابد (80)، في المباراة التي جرت في الأردن ضمن تصفيات كأس العالم.19-4-1985: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافتها العراق ضمن تصفيات كأس العالم.19-7-1988: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بثلاثية بيضاء، ضمن منافسات كأس العرب بنسختها الخامسة التي استضافتها الأردن.13-1-1989: خسر المنتخب الوطني بهدف وحيد من المنتخب العراقي، في المباراة التي جرت بالأردن لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.3-2-1989: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بالعراق ضمن تصفيات كأس العالم.28-8-1992: فاز المنتخب الوطني بهدفين دون رد على المنتخب العراقي، سجلهما عارف حسين (60)، هشام عبد المنعم (90+2)، ضمن بطولة ودية أقيمت في الأردن.24-5-1993: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بهدف لمثله، وأحرز هدف المنتخب جريس تادرس (16)، في المباراة التي جرت في الأردن ضمن تصفيات كأس العالم.14-6-1993: خسر المنتخب الوطني برباعية نظيفة من المنتخب العراقي، في المواجهة التي جمعتهما في الصين، لحساب تصفيات كأس العالم.13-8-1996: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم في الأردن ضمن تصفيات كأس آسيا.16-2-1997: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف من المنتخب العراقي، في المباراة الودية التي جمعتهما في العراق.23-2-1997: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدف وحيد، في المواجهة الودية التي جرت أحداثها في العراق.28-6-1999: خسر المنتخب الوطني أمام المنتخب العراقي بهدف نظيف، بالمباراة الودية التي جمعتهما في الأردن.30-6-1999: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب العراقي، وسجل الهدف عبد الله أبو زمع (24)، في اللقاء الودي الذي أقيم في الأردن.25-8-1999: فاز المنتخب الوطني بهدفين لهدف على المنتخب العراقي، أحرزهما غانم حمارشة (30)، وبدران الشقران (90)، في المواجهة التي جرت في الأردن ضمن دورة الألعاب العربية بنسختها التاسعة.31-8-1999: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بأربعة أهداف لمثلها، جاءت الأهداف الأربعة عبر كل من: عبد الله أبو زمع (28)، بدران الشقران (51 و71)، وهدف عكسي (66)، في نهائي دورة الألعاب العربية بنسختها التاسعة التي أقيمت في الأردن، قبل أن يحقق المنتخب الوطني الفوز لاحقا بركلات الترجيح.25-5-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره العراقي بدون أهداف، في المباراة التي جرت في الأردن لحساب النسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا.2-6-2000: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ أحرز الهدف الوحيد جريس تادرس (48)، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا، والتي أقيمت في الأردن.7-9-2002: خسر المنتخب الوطني بهدفين لثلاثة أهداف من المنتخب العراقي، وسجل الهدفين مصطفى شحدة (20)، وعامر ذيب (30)، في المباراة التي جرت في سورية، ضمن منافسات النسخة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا.26-8-2003: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بهدفين لهدف، أحرزهما كل من: عبد الله أبو زمع (22)، ومؤيد سليم (83)، في المباراة الودية التي أقيمت في الأردن.21-6-2004: فاز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين على المنتخب العراقي، سجلهما عبر مؤيد سليم (46)، ومحمود شلباية (83)، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثالثة التي استضافتها إيران.25-6-2004: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز الأهداف كل من: بدران الشقران (25 و47)، وقصي أبو عالية (75)، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة غرب آسيا بنسختها الثالثة التي استضافتها إيران.8-6-2005: خسر المنتخب الوطني بهدف وحيد من المنتخب العراقي، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.21-7-2006: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بهدفين لواحد، سجلهما مؤيد سليم (37)، ورأفت علي (41)، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.9-8-2006: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف من المنتخب العراقي، في المباراة الودية التي أقيمت في الأردن.8-6-2007: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام المنتخب العراقي، وسجل الهدف الوحيد عوض راغب (15)، في لقاء ودي أقيم بين الطرفين في الأردن.12-6-2007: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.24-1-2008: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب العراقي، وسجل الهدف محمود شلباية (62)، في المواجهة الودية التي استضافتها الإمارات.16-9-2010: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، سجلها كل من: أحمد عبد الحليم (7)، وعبد الله ذيب (21)، وحسونة الشيخ (69)، وعامر ذيب (73)، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.16-7-2011: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بهدف لمثله، إذ سجل الهدف حسن عبد الفتاح (5)، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.2-9-2011: فاز المنتخب الوطني على نظيره العراقي بهدفين نظيفين، سجلهما حسن عبد الفتاح (43)، وعبد الله ذيب (47)، في المواجهة التي أقيمت في العراق، ضمن تصفيات كأس العالم.15-11-2011: خسر المنتخب الوطني بثلاثة أهداف لهدف من المنتخب العراقي، حيث أحرز الهدف الوحيد حسن عبد الفتاح (17)، في المباراة التي جرت في الأردن، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.3-6-2012: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله مع المنتخب العراقي، وسجل الهدف أحمد هايل (43)، في اللقاء الذي جرى في الأردن ضمن تصفيات كأس العالم.14-11-2012: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت في قطر، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم.10-12-2012: خسر المنتخب الوطني بهدف وحيد من المنتخب العراقي، في اللقاء الذي استضافته الكويت ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها السابعة.12-1-2015: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت في أستراليا، ضمن نهائيات كأس آسيا.3-10-2015: فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على المنتخب العراقي، سجل منها حمزة الدردور هدفين (52 و77)، مقابل هدف عكسي (79)، في المباراة الودية التي جرت في الأردن.6-11-2016: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب العراقي، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.2-6-2017: خسر المنتخب الوطني من المنتخب العراقي بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جرت في العراق.26-3-2019: خسر المنتخب الوطني بهدفين مقابل ثلاثة أهداف أمام المنتخب العراقي، وجاء أحدهما ذاتيا (7)، مقابل هدف لبهاء فيصل (87)، في اللقاء الودي الذي أقيم في العراق.12-11-2020: تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع المنتخب العراقي، في مباراة ودية جرت في الإمارات.17-10-2023: تعادل المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي بهدفين لمثلهما، وأحرز الهدفين يزن النعيمات (31 و79)، في مباراة ودية أقيمت في الأردن، قبل فوز العراق لاحقا بركلات الترجيح.