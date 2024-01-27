تدريبات متواصلة للمنتخب الوطني تحضيرا للعراق.. و"ديارا" جاهز للموقعة

مهند جويلس

اضافة اعلان

الدوحة - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى تحقيق فوز مهم في مسيرته ببطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، من خلال مواجهة نظيره العراقي غدا بدور الـ16 من البطولة القارية، في ثالث مباريات الدور ثمن النهائي الذي تنطلق منافساته اليوم.ويسعى المنتخب الوطني، إلى تسجيل نتيجة الفوز والعبور للدور التالي، وكسر عقدة الدور الثاني التي لازمته في 3 مناسبات سابقة، آخرها في النسخة الماضية في العام 2019 أمام فيتنام، بعد الخسارة بفارق الركلات الترجيحية.ويقيم المنتخب تدريباته اليومية على ملعب العقلة 3 في منطقة لوسيل خلال فترة الظهيرة، تحضيرا للمواجهة الأهم، أملا في حجز إحدى البطاقات الثمانية المؤهلة للدور التالي، علما بأنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل، يتم اللجوء لشوطين إضافيين، وبعدها لركلات الترجيح في حال استمرار نتيجة التعادل.وأصبحت قائمة المنتخب للبطولة تضم 25 لاعبا بعد استبعاد نور الدين الروابدة بداعي الإصابة، واللاعبون هم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.وخاض "ديارا" تدريب أول من أمس منفردا نظرا لتعرضه لكدمة بسيطة خلال الفترة الماضية، من دون أن تؤثر هذه الإصابة على مسيرته مع المنتخب في المرحلة الحالية، ومن المنتظر أن يظهر في التشكيلة الأساسية أمام العراق.ويظهر المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة اليوم أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعاته للمواجهة، ومدى جاهزية المنتخب لتخطي عقبة الفريق المنافس، كما سيظهر المدرب الإسباني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس ولاعب من فريقه للحديث عن الأمر ذاته.ويعد المنتخب العراقي الأقوى هجوما في الدور الأول من بين 24 فريقا، حيث سجل 8 بالتساوي مع منتخبا كوريا الجنوبية واليابان، ما يجعل المهمة صعبة على دفاع المنتخب لإيقاف الهدير الهجومي للمنافس، ولا سيما أمام هداف البطولة لغاية اللحظة أيمن حسين الذي سجل 5 أهداف.من جهته، أعلن الاتحاد الآسيوي تعيين الإيراني علي رضا فغاني حكما لمواجهة المنتخب الوطني المرتقبة غدا أمام العراق، إذ يعد الحكم البالغ من العمر 46 عاما أحد أشهر الحكام في القارة الآسيوية، وسبق له وأن أدار المباراة الافتتاحية للبطولة الحالية والتي جمعت قطر ولبنان، إلى جانب إدارته للعديد من البطولات الكبرى في مسيرته ومنها كأس العالم 2018 وكأس العرب 2021.بدورها، بدأت الجماهير الأردنية والعراقية تحتشد للمواجهة المصيرية غدا، من خلال التجمع المستمر في سوق واقف بالدوحة، إلى جانب الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباراة، وحضور عدد كبير من الجماهير أيضا خلال الساعات الماضية من عمان وبغداد.كما اشتعلت المنافسة بين جماهير الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الضغط على المنافس، لإرباكه ومحاولة تشتيت أفكار الفريق، مع تأكيد العلاقة الطيبة التي تربط الشعبين من قبل الجماهير.وترى الجماهير الأردنية، أن الفرصة مواتية للمنتخب الوطني للتقدم أكثر في البطولة القارية، مع تأكيدها أن تخطي المنتخب العراقي لن يكون بتلك السهولة، إلا أنه وفي حال حدوث ذلك، فإنه سيفسح المجال أمام الفريق لبلوغ أدوار متقدمة.