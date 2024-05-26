لاعب ريال مدريد السابق ميشيل سالغادو يزور البترا

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واستقبل رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات في مكتبه، اليوم الأحد، النجم الإسباني لبحث تطوير الواقع الرياضي في منطقة إقليم البترا والاهتمام بالفئات السنية والشباب.واطلع سالغادو خلال زيارته البترا على الأهمية السياحية التي تحظى بها المدينة كإحدى عجائب الدنيا السبع وابرز مواقع الجذب السياحي في المنطقة والعالم.وأعرب سالغادو عن سعادته لزيارة مدينة البترا معتبرا أن هذه فرصة تاريخية وجميلة للإطلاع على المعالم والمرافق الأثرية التي تشتهر بها البترا باعتبارها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة.--(بترا)