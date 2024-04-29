الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد خسارة موناكو.. باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي

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باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي

توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد خسارة موناكو أمام مستضيفه أولمبيك ليون 2-3 ضمن المرحلة 31 من البطولة.
وسجل لليون ألكسندر لاكازيت 23، الجزائري سعيد بن رحمة 26 والبلجيكي مالك فوفانا 84، بينما وقع على ثنائية موناكو وسام بن يدر 1 و61.

وأضحى الفارق بين باريس سان جيرمان 70 نقطة وليون 58 نقطة 12 نقطة قبل 3 جولات من النهاية.

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بدوره صار رصيد ليون 44 نقطة في المركز الثامن.

وكان سان جيرمان قد تعادل أمس مع ضيفه لوهافر 3-3 ضمن الجولة ذاتها.

وهذا اللقب الثالث على التوالي للفريق الباريسي والثاني عشر في تاريخه متربعاً على عرش أكثر الأندية فوزاً باللقب.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة السادسة في آخر 7 مواس وللمرة العاشرة في آخر 12 موسماً.

وأنهى فريق المدرب لويس إنريكي المهمة الأولى بنجاح واضعاً نصب عينيه تحقيق ثلاثية تاريخية في ظل استمراره في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية.

ويواجه سان جيرمان منافسه ليون في نهائي كأس فرنسا في 25 أيار/ مايو  القادم. بينما يتأهب لملاقاة مستضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء القادم في الأول من شهر أيار/ مايو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن يكون لقاء الإياب في باريس بـالسابع من الشهر عينه.

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