الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يعود كريستيانو رونالدو للعب في أوروبا؟

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البرتغالي كريستيانو رونالدو
قال عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي متعب بن عبدالله، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن هناك فريقا برتغاليا يرغب بقوة في التوقيع مع كريستيانو رونالدو، خلال الموسم المقبل.اضافة اعلان

ولم يُفصح متعب عبدالله عن اسم النادي، لكنه قال إن الصفقة قد تتم إذا أراد رونالدو ذلك.

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر، في يناير 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما فسخ عقده معه بالتراضي.

ويمتد عقد كريستيانو رونالد مع النصر حتى عام 2025.
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